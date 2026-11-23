बिलोली,: तालुक्यातील पाचपिंपळी फाटा येथील शिवकृपा ट्रेडिंग कंपनी या अडत दुकानाला शनिवारी (ता. २१) मध्यरात्रीनंतर शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग लागली. या आगीत साठवून ठेवलेला शेतमाल, रोख रक्कम आणि दुकानातील साहित्य जळून खाक झाले. या दुर्घटनेत व्यापाऱ्याचे अंदाजे ३० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, शेजारील व्यक्तीच्या सतर्कतेमुळे दुकानाशेजारील शटरमध्ये झोपलेल्या तरुणाचे प्राण वाचले..पाचपिंपळी येथील संतोष शेषराव रामपुरे (वय ४५) यांचे पाचपिंपळी फाट्यावर ‘शिवकृपा ट्रेडिंग कंपनी’ नावाचे अडत दुकान आहे. २१ नोव्हेंबरच्या पहाटे अडीच सुमारास दुकानात शॉर्टसर्किटमुळे अचानक आग लागली. मध्यरात्रीची वेळ असल्याने सुरवातीला मदत मिळू शकली नाही. या आगीत दुकानात साठवून ठेवलेले २५० क्विंटल सोयाबीन, ४० क्विंटल तूर, ४० हजार रुपये रोख रक्कम तसेच दुकानातील अन्य महत्त्वाचे साहित्य जळून खाक झाले. घटनेची माहिती मिळताच बिलोली नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली आणि आगीवर नियंत्रण मिळवले; मात्र तोपर्यंत दुकानातील सर्व माल जळून खाक झाला..आमदार अंतापूरकरांकडून पाहणीआमदार जितेश अंतापूरकर यांनी रविवारी (ता. २२) घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला. नुकसानग्रस्त दुकानाचा पंचनामा करून व्यापाऱ्याला तातडीने शासकीय मदत मिळवून देण्याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. संतोष रामपुरे यांच्या तक्रारीवरून रामतीर्थ पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद केली..सतर्कतेमुळे वाचलातरुणाचा जीवआग लागली तेव्हा कृष्णा रामपुरे हा तरुण दुकानाशेजारील शटरमध्ये झोपलेला होता. पहाटेच्या सुमारास दुकानाला आग लागल्याचे शेजारी राहणारे बुद्धेवार यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तातडीने धाव घेत कृष्णाला जागे करून सुरक्षितपणे बाहेर काढले. त्यांच्या सतर्कतेमुळे मोठी जीवितहानी टळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.