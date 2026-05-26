Chhatrapati Sambhajinagar: नव्या वाहिनीवरही पाणीचोरांचा 'दरोडा' सभापतींची कबुली ; तातडीने सर्वेक्षण करून हातोडा चालविण्याचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर: शहराची तहान भागवणाऱ्या मुख्य आणि उपमुख्य जलवाहिन्यांवरच पाणी चोरांनी दरोडा टाकला. शहरातील मुख्य जलवाहिन्यांवर २५ हजार अनधिकृत नळ कनेक्शन असल्याचा प्राथमिक अंदाज महापालिकेने वर्तवला. अधिकृत कर भरणाऱ्या नागरिकांचा गळा आवळणाऱ्या या २५ हजार अनधिकृत नळजोडण्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करून ते त्वरित खंडित करण्याचे आदेश महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती अनिल मकरिये यांनी सोमवारी (ता. २५) दिले..शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळित का होत आहे, याचे उत्तर शोधण्यासाठी सभापती अनिल मकरिये यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत अधिकाऱ्यांनीच शहरात पाणीपुरवठा सुरळीत न होण्यामागे मुख्य आणि उपमुख्य जलवाहिन्यांवर घेतलेले अनधिकृत नळ हेच सर्वांत मोठे कारण असल्याचे सांगितले..अशा नळांची संख्या २५ हजारांपर्यंत असू शकते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. मुख्य वाहिनीवरूनच मोठ्या प्रमाणावर पाणी पळवले जात असल्याने शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोचत नसल्याचे स्पष्ट झाले. यावर तीव्र संताप व्यक्त करत सभापतींनी २५ हजार बेकायदेशीर कनेक्शन शोधून त्यावर तातडीने हातोडा चालवण्याचे निर्देश दिले..अनेक भागांत तासन्तास पाणीपुशहराच्या काही भागांत तासनतास पाणीपुरवठा होत असल्याने पाण्याचा मोठा अपव्यय होतो, तर काही भाग पाण्यासाठी कोरडे राहतात. हा असमतोल दूर करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने व्हॉल्व्ह बसवण्याचे काम हाती घ्यावे, असे आदेश मकरिये यांनी दिले. प्रामुख्याने समर्थनगर, निराला बाजार, स. भु. कॉलनी, खडकेश्वर, बेगमपुरा आणि कोटला कॉलनी या भागांमध्ये नवीन व्हॉल्व्ह लावून पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले..व्यावसायिक हॉस्टेल्सना निवासी पाणी कशासाठी ? शहरात शेकडो खासगी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे हॉस्टेल व्यावसायिक तत्त्वावर चालवली जातात आणि विद्यार्थ्यांकडून मोठी फी वसूल केली जाते. मात्र, असे असतानाही शहरातील बहुतांश हॉस्टेल्सना महापालिकेकडून निवासी दराने पाणीपुरवठा केला जात असल्याची बाब बैठकीत समोर आली. व्यावसायिक नफा कमावणाऱ्या या हॉस्टेल्सना निवासी दराने पाणी देऊन महापालिकेचा महसूल का बुडवला जात आहे, असा सवाल करत मकरिये यांनी या सर्व हॉस्टेल्सचे नळ कनेक्शन तातडीने व्यावसायिक स्वरूपाचे करून त्यानुसारच मोठी पाणीपट्टी वसूल करण्याचे आदेश दिले.