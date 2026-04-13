Chhatrapati Sambhajinagar: तहसीलदारांनी अडवलेला टँकर गावात!; ग्रामस्थ आनंदीत; तहानलेल्या चिंचवनवासीयांची वणवण आता थांबणार

सिल्लोड: तालुक्यातील चिंचवन येथे भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, ग्रामस्थांवर वणवण करण्याची वेळ आली. एवढेच नाही, तर काहीजण जनावरांच्या हौदातील पाणी चोरून-लपून आणत आहेत. असे असताना या गावासह सहा गावांतील टँकरच्या प्रस्तावावर तहसीलदारांनी शनिवारपर्यंत (ता. ११) सही केली नव्हती. याबाबत 'सकाळ'ने रविवारी (ता. १२) वृत्त प्रकाशित केले. त्याची दखल घेत प्रस्तावाच्या मंजुरीची वाट न बघता गटविकास अधिकाऱ्यांनी चिंचवन येथे टँकर पाठवला. त्यामुळे ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला..चिंचवनसह सहा गावांच्या टँकरचा प्रस्ताव तहसीलदारांच्या सहीअभावी महिनाभरापासून अडला होता. त्यामुळे ग्रामस्थांना कडक उन्हात मुलाबाळांसह काटेकुटे तुडवत दूर शेतातून हंडाभर पाण्यासाठी दिवसभर पायपीट करण्याची वेळ आली. पण, त्यांच्या सेवेसाठी नियुक्त केलेल्या एसीतील तसीलदारांनी हे टँकर का मुरवले, या मागे काही 'अर्थ' आहे का, हा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला.ही बाब 'सकाळ'ने ग्राउंड रिपोर्टमधून मांडली. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार यांनी प्रस्तावाच्या मान्यतेची वाट न बघता रविवारी गावात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर पाठविले..महिलांनी केली पूजा हे टँकर २४ हजार लिटरचे आहे. रोज दोन खेपा करून ४८ हजार लिटर पाणी या गावास रविवारपासून देण्यास सुरवात केल्याचे गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार यांनी सांगितले.गावात टँकर येताच ग्रामस्थ आणि महिलांनी त्याची पूजा केली. शिवाय 'सकाळ'चे आभारही मानले; परंतु, ज्या अधिग्रहित केलेल्या विहिरीतून टँकर भरावयाचा होता, त्याठिकाणी वीजपुरवठा खंडित होता. तो सुरू झाल्यानंतर रात्री टँकर भरला. नंतर हे पाणी सार्वजनिक विहिरीत टाकल्यानंतर गावकऱ्यांना नळाद्वारे पाणी सोडण्यात आले.."पाण्यासाठी उन्हाचे चटके सहन करून, पोरांना सोबत घेऊन पाणी आणावे लागत होते. 'सकाळ'ने आमची बातमी दिली. खरं सांगू का लगन सराईचे दिवस हायेत. पाहुणे, लेकीबाळी गावात आल्या. त्यायला बी पाण्यासाठी भांडे घेऊन पाणी आणण्यासाठी घेऊन जातेय. पेपरमध्ये बातमी आल्यानं आमच्या गावात टँकर आला. आता पाण्यासाठी वणवण व्हणार नाही."- वैशाली वाघमोडे, ग्रामस्थ."पाणी चोरायची येळ आली होती. अशी परिस्थिती आजलोक आली नाही. 'सकाळ'मंधी आमची बातमी आली अन् आज गावात टँकर बी आलं. आता पाण्यासाठी लेकरा-बाळांची पायपीट व्हणारं नाही."- अनिता गिरी, ग्रामस्थ.तहसीलदार उद्धटपणे म्हणाले, 'आमचं आम्ही पाहू!'या बाबत सिल्लोडचे तहसीलदार संजय देवराये यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी कॉल केला असता त्यांनी उद्धट भाषेत संवाद साधला. 'रविवारी का संपर्क करता? प्रस्ताव कोणी पाठविला? ते कसे तयार करायचे, याचे आम्ही पाहू! तुम्हाला काय त्याचं? उद्याच्या बैठकीत काय ते मी आमदारांना उत्तर देईन,' असे म्हणत बेजबाबदारीने फोन कट केला. यातून पाणी प्रश्नाबाबत त्यांचा असंवेदनशीलपणा दिसून आला.