Jalna Steel Industry: जालन्याच्या स्टील उद्योगाला ‘जायकवाडी’चा आधार;दररोज चार एमएलडी पाणी; दहा मोठ्या कंपन्यांसह ; एकूण २५७ नळकनेक्शन

जालना, : शहरातील औद्योगिक वसाहतीत स्टील कंपन्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. कंपन्या म्हटले, की पाण्याची गरज ही आलीच. त्यामुळेच औद्योगिक वसाहतीतील या कंपन्यांना स्टील उत्पादक कंपन्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांसाठी जायकवाडी धरणातून स्वतंत्र जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा होतो. सध्या दुष्काळ असला, तरी जायकवाडी धरणात मुबलक पाणीसाठा असल्याने उद्योगांची पाणीकपात झालेली नाही. त्यामुळे सध्या तरी स्टील कंपन्यांच्या उत्पादनावर कोणताही परिणाम होणार नाही..स्टील, सीड्स उद्योगामुळे जालना शहराची संपूर्ण देशात ओळख आहे. तीन टप्प्यांमध्ये लहान-मोठ्या अशा एकूण ३०० कंपन्या आहेत. यामध्ये स्टील उत्पादनाच्या दहा ते अकरा मोठ्या कंपन्या आहेत. या मोठ्या कंपन्यांना दररोज दोन ते अडीच एमएलडी पाणी लागते. इतर छोट्या कंपन्यांना दररोज दीड ते दोन एमएलडी पाण्याची गरज भासते. .औद्योगिक वसाहतीला जायकवाडी धरणातून पाणीपुरवठा होतो. जायकवाडी, खोडेगाव, शेंद्रा येथून जालना औद्योगिक वसाहतीपर्यंत स्वतंत्र जलवाहिनी आहे. जायकवाडी येथून आलेला पाणीसाठा करण्यासाठी औद्योगिक वसाहतीत दोन मोठ्या पाण्याच्या टाक्यांसह एक दीड एमएलडीचा संप (हौद) आणि एक तीन एमएलडीचा संप आहे. या ठिकाणावरून स्टील कंपन्यांच्या मागणीनुसार, एमआयडीसीकडून १५ ते ८० एमएमपर्यंत कनेक्शन दिले आहेत. आजघडीला कंपन्यांचे जवळपास २५७ नळकनेक्शन आहेत. उद्योगांना अखंडित पाणीपुरवठा सुरू असल्याने सध्या तरी स्टील उत्पादनात कोणतीही घट नाही.. जालना औद्योगिक वसाहतीत २५० ते ३०० कंपन्या आहेत. सुमारे २५० ते ३०० नळकनेक्शन देण्यात आले आहेत. औद्योगिक वसाहतीला जायकवाडी येथून स्वतंत्र पाणीपुरवठा असून, दररोज चार एमएलडीपर्यंत पाण्याची गरज आहे. त्यानुसार नियमित पाणीपुरवठा होत आहे. सध्या तरी कोणत्याही प्रकारची पाणीकपात नाही.- अजय किंगरे, पाणीपुरवठा अभियंता, एमआयडीसी, जालना.महिन्याला ३० लाखांची पाणीपट्टीऔद्योगिक वसाहतीतील सुमारे २७५ नळकनेक्शन आहेत. या नळकनेक्शनची दरमहा सुमारे ३० ते ३१ लाख रुपयांची पाणीपट्टी होते. ही पाणीपट्टी एमआयडीसीच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून वसूल केली जाते.तर उत्पादनावर मोठा परिणामऔद्योगिक वसाहतीतील स्टील कंपन्यांना मुबलक पाणीपुरवठा लागतो. स्टील उत्पादन करताना पाणीकपात झाली, तर उत्पादनावर मर्यादा येते. शिवाय कंपनीचे मोठे नुकसान होते. तसेच कामगारांचा रोजगार जातो. त्यामुळे उद्योगांचा पाणीपुरवठा कमी होणार नाही, याची काळजी एमआयडीसीकडून घेतली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.