Jayakwadi Dam: ‘जायकवाडी’ची पातळी वाढणार; नाशिकला गोदेला महापूर, ‘नांदूर मधमेश्वर’मधून मोठा विसर्ग

छत्रपती संभाजीनगर: नाशिकमध्ये या हंगामात दुसऱ्यांदा आलेला मोठा पूर, नांदूर मधमेश्वर धरणातून पुन्हा सुरू झालेल्या मोठ्या विसर्गामुळे मराठवाड्याला दिलासा मिळणार आहे. हे पाणी आता जायकवाडी प्रकल्पात येईल आणि ३१ टक्क्यांवर स्थिर असलेल्या या धरणाची पातळी वाढेल. दरम्यान, मराठवाड्यात पावसाने आज हुलकावणी दिली. केवळ छत्रपती संभाजीनगर, जालन्याच्या काही भागांत तुरळक हजेरी होती..दहा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुनरागमन केलेल्या पावसाने नाशिक जिल्ह्याला गुरुवारी (ता. २३) झोडपून काढले. पाणलोट क्षेत्रात मुसळधारेमुळे गंगापूर धरण अवघ्या १५ तासांत ७५ टक्क्यांवरून ९७ टक्क्यांवर गेले. धरणातून १३ हजार ९३२ क्युसेकने विसर्ग सुरू केल्याने गोदावरीला यंदाच्या हंगामातील दुसरा मोठा पूर आला..Pune Traffic Advisory : 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा आज मोर्चा! पुण्यात वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्ग कोणते?.दारणासह नऊ धरणांतूनही विसर्ग सुरू असल्याने जिल्ह्यातील नद्यांनी धोक्याची पातळी गाठली असून, तेथील प्रशासनाने नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात गेल्या २४ तासांत १९३.३ मिमी पावसाची नोंद झाली..त्यामुळे गंगापूर धरण समूहात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक सुरू झाली. त्यामुळे रात्री आठला धरणातून १३ हजार ९३२ क्युसेक, तर गौतमी-गोदावरीतून तीन हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. परिणामी, गोदावरीला पूर आला. नांदूर मधमेश्वर धरणातून ५५ हजार ७७८ क्युसेकने विसर्ग सुरू आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांना अखेर दिलासा! आज सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; 10 ग्रॅम सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील?.नाशिकला रस्ते पाण्याखालीनाशिक जिल्ह्यातील २७ रस्ते पाण्याखाली गेले असून, इगतपुरी येथे १५ जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. मालेगावमध्ये ७० नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. सुरगाणा तालुक्यात नाल्यात वाहून गेल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.