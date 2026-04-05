Chhatrapati Sambhajinagar: मनरेगा मजुरांची हजेरी आता ‘फेस रीडिंग’वर; सोयगाव तालुक्यात तांत्रिक आव्हानांचा डोंगर; अंमलबजावणीत अडथळे

MNREGA Introduces Face Reading Attendance: सोयगाव तालुक्यात मनरेगा मजुरांची हजेरी आता फेस रीडिंग प्रणालीवर; तांत्रिक अडचणी, नेटवर्क समस्या, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न. ग्रामीण भागातील मजुरांसाठी अंमलबजावणी आव्हानात्मक.
जरंडी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासनाने मजुरांची उपस्थिती आता ‘फेस रीडिंग’ (चेहरा ओळख प्रणाली) द्वारे नोंदविणे अनिवार्य केले आहे. २९ मार्चपासून हा नवा नियम लागू झाला असून, सोयगाव तालुक्यातही याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील नेटवर्कची समस्या आणि तांत्रिक मर्यादांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत.

