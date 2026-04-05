Chhatrapati Sambhajinagar: मनरेगा मजुरांची हजेरी आता ‘फेस रीडिंग’वर; सोयगाव तालुक्यात तांत्रिक आव्हानांचा डोंगर; अंमलबजावणीत अडथळे

जरंडी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासनाने मजुरांची उपस्थिती आता 'फेस रीडिंग' (चेहरा ओळख प्रणाली) द्वारे नोंदविणे अनिवार्य केले आहे. २९ मार्चपासून हा नवा नियम लागू झाला असून, सोयगाव तालुक्यातही याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील नेटवर्कची समस्या आणि तांत्रिक मर्यादांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत..पारंपरिक हजेरीपटावर स्वाक्षरी किंवा अंगठा नोंदविण्याऐवजी आता मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून मजुरांचा फोटो घेऊन ऑनलाइन हजेरी घेतली जात आहे. यामुळे बोगस मजूर, बनावट हजेरी आणि निधीचा गैरव्यवहार थांबेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे..या प्रणालीमुळे मजुरांची हजेरी 'रियल टाइम'मध्ये नोंदवली जाणार असल्याने मजुरीचे वितरणही थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे. सोयगाव पंचायत समितीच्या वतीने या प्रक्रियेसाठी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे..ग्रामीण वास्तवाचे चटकेप्रशासकीय हेतू शुद्ध असला तरी, सोयगावसारख्या दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्टफोनची उपलब्धता ही मोठी आव्हाने ठरत आहेत. विशेषतः वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींच्या कामांवर एकाच वेळी मोठ्या संख्येने मजूर उपस्थित असतात. एका कामावर १०० मजुरांचे ''फेस रीडिंग'' करण्यासाठी साधारणतः एक तासापेक्षा अधिक वेळ खर्ची पडत आहे. यामुळे कामाच्या वेळेचा अपव्यय होत असून, ग्रामरोजगार सेवकांची मोठी कसरत होत आहे..प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कसोटीडोंगराळ भागात नेटवर्क नसल्यामुळे हजेरी नोंदवण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे मजुरी मिळण्यास उशीर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 'शासकीय आदेशानुसार अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सज्ज आहे. मात्र तांत्रिक अडचणींची दखल घेणे आवश्यक आहे,' असे रोहयो अभियंता दत्ता कटके यांनी सांगितले. तंत्रज्ञानाची ही पाऊलवाट पारदर्शकतेकडे जात असली, तरी ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे सध्या तरी ही योजना 'कसोटी' ठरत आहे.