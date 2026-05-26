Chhatrapati Sambhajinagar: पैठणचे गोदापात्र पडले कोरडेठाक; घाण, कचरा सडून परिसरात दुर्गंधी; धार्मिक विधींना मोठा फटका

पैठण : ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या पैठण शहरातील गोदावरी नदीचे पात्र वाढत्या तापमानामुळे पूर्णपणे कोरडे पडले आहे. यामुळे भाविक, नागरिक आणि व्यापारीवर्ग मोठ्या प्रमाणावर त्रस्त झाला असून, जायकवाडी धरणातून नदीपात्रात तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..गोदावरी नदी पैठणच्या धार्मिक जीवनाचा केंद्रबिंदू आहे. दररोज शेकडो भाविक स्नान, पूजा, दशक्रिया आणि पिंडदान विधींसाठी येथे येतात. मात्र, नदी कोरडी पडल्याने घाटावर शुकशुकाट आहे. भीषण उष्णतेमुळे पात्रातील पाणी आटल्याने संपूर्ण नदीचे वाळवंटात रूपांतर झाले आहे. कोरड्या पात्रात साचलेली घाण आणि कचरा उन्हामुळे सडून परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरत आहे. 'गोदावरीत स्नान करून दर्शन घेण्याची परंपरा आहे.मात्र, आता अंघोळ करायची कुठे?' असा प्रश्न भाविक उपस्थित करत आहेत..तूर्तास पाणी सोडणे अशक्यदुसरीकडे, जायकवाडी धरण प्रशासनाने मात्र तातडीने पाणी सोडण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. 'जायकवाडी धरणातून गोदावरीतील आपेगाव व हिरडपुरी बंधाऱ्यात पाणी सोडण्याची मागणी आली आहे. आणीबाणीची परिस्थिती म्हणून पिण्यासाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन असले, तरी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतरच धरण विभाग पुढील कार्यवाही करेल. त्यामुळे तूर्तास नदीपात्रात पाणी सोडण्यात येणार नाही,' अशी माहिती जायकवाडी धरण पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता मंगेश शेलार यांनी दिली.."धार्मिक नगरी म्हणून ओळख असलेल्या पैठणमध्ये गोदावरीचे असे विदारक चित्र पाहून विधीसाठी येणारे भाविक नागरिक नाराज होत आहेत. यासाठी घाट परिसरात स्वच्छता करावी तसेच भाविकांसाठी जायकवाडी धरणातून पाण्याची व्यवस्था करावी."- समीर शुक्ल, पुरोहित पैठण.."दशक्रिया घाटावर होणाऱ्या अंत्यविधी व धार्मिक कर्मकांडांनाही मोठा फटका बसत आहे. नदीपात्र पूर्ण कोरडे असल्यामुळे विधी करण्यासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध होत नाही. परिणामी, काही ठिकाणी पात्रात साचलेल्या डबक्यातील दूषित पाण्याचा वापर करून विधी पार पाडले जात आहेत."- अनंत खरे, पुरोहित. पैठण.