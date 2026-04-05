Chhatrapati Sambhajinagar: फुलंब्रीकरांसाठी मुबलक जलसाठा उपलब्ध; सांजुळ, वाकोद प्रकल्पांमुळे दिलासा; तीन गावांत टंचाईची चाहूल

फुलंब्री: उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असली तरी फुलंब्री तालुक्यात यंदा पिण्याच्या पाण्याची स्थिती समाधानकारक आहे. तालुक्यातील प्रमुख प्रकल्पांमध्ये मुबलक जलसाठा उपलब्ध असल्याने ९२ गावांना मोठा दिलासा मिळाला. पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या सतर्कतेमुळे यंदा टंचाईची दाहकता कमी भासत असल्याचे चित्र असून, केवळ तीन गावांतून टंचाई निवारणाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत..तालुक्यात एकूण ७१ ग्रामपंचायतींतर्गत ९२ गावे येतात. या गावांची तहान भागवणारे सांजुळ, फुलंब्री आणि वाकोद हे प्रमुख पाणीपुरवठा प्रकल्प सध्या ओव्हरफ्लो किंवा समाधानकारक स्थितीत आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसामुळे हे जलस्रोत अद्याप जिवंत असून, उन्हाळ्याचे आगामी दोन महिने सुसह्य होणार आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडून प्रत्येक गावातील पाणी पातळीचा नियमित आढावा घेतला जात असून संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे..तीन गावांसाठी पर्यायी नियोजनतालुक्यात बहुतांश ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणात असली, तरी तळेगाववाडी येथे टँकरची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, रेलगाव व मुर्शिदाबादवाडी येथे विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे प्राप्त झाले आहेत. भविष्यात या भागात टंचाई तीव्र होऊ नये, यासाठी पर्यायी जलस्रोत उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर विचाराधीन आहे..काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहनपंचायत समिती प्रशासनाने सर्व ग्रामपंचायतींना स्थानिक जलस्रोतांची देखभाल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पाणीपुरवठा यंत्रणेत तांत्रिक बिघाड होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले. उन्हाळ्याची दाहकता वाढण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळून काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आले आहे.."तळेगाववाडी, रेलगाव आणि मुर्शिदाबादवाडी येथील टंचाई निवारणाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या गावांची प्रत्यक्ष पाहणी करून वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तातडीने पुढील कार्यवाही केली जाईल. उर्वरित तालुक्यात सध्यातरी पाणीस्थिती स्थिर आहे."- गणेश सुवर्णकार,पाणीपुरवठा अधिकारी, पंचायत समिती.