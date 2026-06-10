Beed : गोदावरीत ६० जणांसह बोट उलटली, २० भाविकांना बाहेर काढलं; बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू

बीडच्या माजलगाव इथं गोदावरी नदीत बोट उलटल्याची घटना घडलीय. बोटीत ६० ते ७० प्रवाशी होते असा दावा महिलेनं केला आहे. बोट उलटल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली असून स्थानिक बोट चालकांकडून बचावकार्य सुरू आहे. माजलगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तम पुरी इथं हा अपघात झाला आहे. Godavari River Boat Capsize.बोटीत क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसवण्यात आले होते. बोट उलटल्याच्या घटनेनंतर २० जणांना बाहेर काढण्यात आलं आहे. या घटनेमुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नेमके किती जण बोटीत होते, किती जण बुडाले याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र प्रवाशांच्या दाव्यानुसार ५० पेक्षा जास्त भाविक बोटीत होते अशी माहिती समजते. सध्या नदीपात्रात युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे..Kokan: पुलाचा स्लॅब कोसळून २८ वर्षीय मुकादमाचा मृत्यू, काही सेकंद आधी एका हाकेमुळे ६ जणांचं कुटुंब वाचलं.पुरुषोत्तम पुरी इथं अधिक मासानिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. नदीत बोटीतून वाहतूक करताना जास्त पैसे मिळवण्याच्या हेतूने बोटचालकांकडून क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशी बसवण्यात येतात. यातूनच ही दुर्घटना घडली असल्याचं सांगण्यात येत आहे..घटनेतून वाचलेल्या महिलेनं दिलेल्या माहितीनुसार, बोट चालकाला बोटीत गर्दी पाहून इतके लोक चालतील का विचारलं तरी ५० पेक्षा जास्त चालतात असं म्हणत बसवलं. या घटनेतून आम्ही वाचलो पण बरेच बुडाले. बोटीत ५० बसतात का? काही लोक उतरत होते तरी त्यांना हाताने ओढून बसवले. पाच ते सहा ग्रुप होते. १० ते १५ जण एका ग्रुपमध्ये होते. आम्ही वाचलो देवाची कृपा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.