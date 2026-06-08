Deglur Police Crackdown : कर्कश बुलेट सायलेन्सरवर देगलूर पोलिसांची धडक कारवाई; अनधिकृत बदलांवर जप्ती व दंड

देगलूर : शहरात बुलेट मोटारसायकलींमध्ये अनधिकृत बदल करून कर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर बसविणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध देगलूर पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेत अनेक वाहनांवर कारवाई करण्यात येत असून अनधिकृत सायलेन्सर जप्त करण्यात येत आहेत..अलीकडच्या काळात काही युवकांकडून बुलेट मोटारसायकलींना मॉडिफिकेशन करून मोठ्या आवाजाचे सायलेन्सर बसविले जात असल्याच्या तक्रारी पोलीस प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. अशा वाहनांमुळे शहरात ध्वनी प्रदूषण वाढत असून नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी तसेच रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे..या पार्श्वभूमीवर देगलूर पोलीस स्टेशनने विशेष तपासणी मोहीम राबवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई सुरू केली आहे. कारवाईदरम्यान अनधिकृत सायलेन्सर काढून जप्त करण्यात येत असून संबंधित वाहनचालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे..देगलूर पोलिसांनी सर्व वाहनधारकांना वाहनांमध्ये कोणतेही अनधिकृत बदल न करण्याचे तसेच कर्कश आवाज निर्माण करणारे सायलेन्सर न वापरण्याचे आवाहन केले आहे. यापुढे अशा प्रकारचे वाहन आढळून आल्यास वाहन जप्त करून संबंधित चालकाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे.या मोहिमेमुळे शहरातील ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण येण्यास मदत होणार असून वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबाबत जनजागृतीही होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.