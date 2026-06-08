मराठवाडा

Deglur Police Crackdown : कर्कश बुलेट सायलेन्सरवर देगलूर पोलिसांची धडक कारवाई; अनधिकृत बदलांवर जप्ती व दंड

अनधिकृत सायलेन्सर बसवून कर्कश आवाज करणाऱ्या बुलेटधारकांवर देगलूर पोलिसांची मोहीम; वाहन जप्ती व दंडात्मक कारवाईची कडक अंमलबजावणी
Motor Vehicle Act Enforcement: Confiscating Unauthorized Modifications and Imposing Penal Stills

Motor Vehicle Act Enforcement: Confiscating Unauthorized Modifications and Imposing Penal Stills

Sakal

अनिल कदम
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देगलूर : शहरात बुलेट मोटारसायकलींमध्ये अनधिकृत बदल करून कर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर बसविणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध देगलूर पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेत अनेक वाहनांवर कारवाई करण्यात येत असून अनधिकृत सायलेन्सर जप्त करण्यात येत आहेत.

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