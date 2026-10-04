मराठवाडा

Drought Farmers: दुष्काळामुळे शेतकरी संकटात; ऊसाला ५ हजारांची पहिली उचल देण्यासाठी स्वाभिमानी आक्रमक

Dharashiv Farmers Demand Five Thousand Rupees First Sugarcane Payment: दुष्काळात शेतकऱ्यांचा मोठा निर्णय; ऊसाला ५ हजारांची उचल मिळेपर्यंत ऊसतोड बंद
Sugarcane Farmers Demand Five Thousand Rupees First Payment as Swabhimani Farmers Protest Amid Drought in Dharashiv

Sugarcane Farmers Demand Five Thousand Rupees First Payment as Swabhimani Farmers Protest Amid Drought in Dharashiv

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-दिलीप गंभिरे

कळंब: जिल्ह्यात दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना खरीप पिकांनीही साथ सोडली आहे. सोयाबीनसह अन्य पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात रोख उत्पन्नाचे साधन अत्यल्प उरले आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक आधार ठरलेल्या ऊसाला योग्य दर मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून ऊस उत्पादकांना यंदाच्या गळीत हंगामात पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये द्यावी, या मागणीसाठी संघटनेने जिल्हाभर आंदोलन छेडले आहे.

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