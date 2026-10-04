Drought Farmers: दुष्काळामुळे शेतकरी संकटात; ऊसाला ५ हजारांची पहिली उचल देण्यासाठी स्वाभिमानी आक्रमक

-दिलीप गंभिरे कळंब: जिल्ह्यात दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना खरीप पिकांनीही साथ सोडली आहे. सोयाबीनसह अन्य पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात रोख उत्पन्नाचे साधन अत्यल्प उरले आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक आधार ठरलेल्या ऊसाला योग्य दर मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून ऊस उत्पादकांना यंदाच्या गळीत हंगामात पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये द्यावी, या मागणीसाठी संघटनेने जिल्हाभर आंदोलन छेडले आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.या आंदोलनाचा पहिला फटका कळंब तालुक्यातील वाठवडा येथील DDN शुगरच्या ऊसतोड यंत्रणेला बसला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी रविवार (ता.4) ऊसतोड यंत्रणा बंद पाडत कारखाना प्रशासनाचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे वेधले..दुष्काळामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडला आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान, उत्पादनात झालेली घट आणि वाढता शेती खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना हंगामाच्या सुरुवातीलाच समाधानकारक पहिली उचल मिळणे गरजेचे असल्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे..शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करून कारखान्यांनी पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये द्यावी. मागणी मान्य होईपर्यंत ऊसतोड यंत्रणा सुरू करू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी युवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विष्णुदास काळे यांनी दिला. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून ऊस उत्पादनासाठी मोठा खर्च झाला आहे.मात्र,हंगाम सुरू होत असतानाच पहिल्या उचलीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.त्यामुळे कारखाना प्रशासनाने शेतकऱ्यांची मागणी गांभीर्याने घेऊन तोडगा काढावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.ऊस उत्पादकांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये दिल्याशिवाय धाराशिव जिल्ह्यातील ऊसतोड यंत्रणा सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिल्याने आगामी गळीत हंगामाच्या सुरुवातीलाच ऊस दराचा प्रश्न तापण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.