Kannad Drought : दुष्काळाच्या झळा! दुष्काळामुळे शेतीतील रोजगार संपला; ऊसतोडीला जाणा-या मजुरांच्या संख्येत मोठी वाढ

- संतोष निकमकन्नड - तालुक्यात पावसाने उघडीप दिल्याला तब्बल शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. पावसाअभावी मका, सोयाबीन, कापूस व तूर ही खरीप पिके पूर्णपणे वाळून गेली आहेत. रब्बी हंगामासाठीही पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने त्यावर संकट ओढवले आहे. त्यामुळे शेतीतील कामे ठप्प झाली असून, मोलमजुरी व रोजंदारीवर संसाराचा गाडा चालविणाऱ्या कुटुंबांसमोर रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, तालुक्यातील गाव, तांडे, वाड्या-वस्त्यांमधून ऊसतोडीसाठी जाणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढली असून, ऊसतोडणीसाठी गाड्या बांधण्याची लगबग सुरू झाली आहे..मका, सोयाबीन व तूर सोंगणी तसेच कापूस वेचणीची कामे उपलब्ध नसल्याने रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या मजुरांनी यंदा लवकरच ऊसतोडणीसाठी गाड्या बांधण्यास सुरुवात केली आहे. दरवर्षी एका कुटुंबातील एक-दोन व्यक्ती ऊसतोडीसाठी जात असत. मात्र, यंदा गावात रोजगाराचे अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने कुटुंबातील चार ते सहा सदस्यांवर ऊसतोडीसाठी जाण्याची वेळ आली आहे..दुष्काळामुळे पारंपरिक रोजगारावरही गदा -खरीप हंगामातील पिके हातची गेल्याने शेतमजुरांना शेतीच्या कामातून मिळणारा रोजगार यंदा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. पाऊस नसल्याने रब्बीची पेरणीही अपेक्षित प्रमाणात होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने गावात रोजगार मिळण्याची शक्यता नसल्याने अनेक कुटुंबांनी ऊसतोडीचा मार्ग स्वीकारला आहे. गाव, तांडे, वाड्या-वस्त्यांवरील मजूर सध्या ऊसतोड मुकादमांकडे गाड्या बांधण्यासाठी स्वतःहून जात असून, यंदा ऊसतोड मजुरांची संख्या वाढल्याचे चित्र आहे..प्रतिक्रिया -दुष्काळामुळे गाड्यांची संख्या वाढली -'दरवर्षी ऊसतोडणीसाठी गाडी उन्हाळ्यातच बांधली जाते. मात्र, यंदा दुष्काळाची तीव्रता अधिक असल्याने गावाकडे रोजगार उपलब्ध नाही. त्यामुळे ऊसतोडीसाठी मजूर आणि गाड्यांची संख्या निश्चितच वाढली आहे. पूर्वी एका कुटुंबातून दोन व्यक्ती ऊसतोडीसाठी येत असत. यंदा घरातील चार ते सहा सदस्यही ऊसतोडीसाठी येत आहेत.'- कडुबा वारे, (ऊसतोड मुकादम, औराळी).‘गावात कामच उरले नाही’'मका, सोयाबीन आणि कापसाच्या कामावर आमचा वर्षभराचा खर्च भागत असे. यंदा पिकेच वाळून गेल्याने सोंगणी-कापूस वेचणीची कामे मिळाली नाहीत. घरात राहून काय करायचे, म्हणून कुटुंबातील सर्वजण ऊसतोडीसाठी जाण्याचा निर्णय घेतला. ऊसतोडीशिवाय सध्या दुसरा रोजगार दिसत नाही.'- बाळू ओंकार गायकवाड, (ऊसतोड मजूर, शेरोडी).‘मुलांसह ऊसतोडीला जाण्याची वेळ’'यापूर्वी घरातील दोनच माणसे ऊसतोडीसाठी जात होती. यंदा शेतीत काम नाही आणि गावातही रोजंदारी मिळत नाही. त्यामुळे घरातील इतर सदस्यांनाही सोबत घेऊन ऊसतोडीसाठी जावे लागत आहे. दुष्काळामुळे कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी ऊसतोडीवरच अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे.'- भीमाबाई बाळू वाघ, (जामडी घाट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.