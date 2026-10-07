मराठवाडा

Kannad Drought : दुष्काळाच्या झळा! दुष्काळामुळे शेतीतील रोजगार संपला; ऊसतोडीला जाणा-या मजुरांच्या संख्येत मोठी वाढ

खरीप पिके वाळली, रब्बीचीही आशा मावळली; कुटुंबातील चार ते सहा सदस्यांवर ऊसतोडीची वेळ.
Laborers traveling by tractor for sugarcane harvesting

Laborers traveling by tractor for sugarcane harvesting

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सकाळ वृत्तसेवा
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- संतोष निकम

कन्नड - तालुक्यात पावसाने उघडीप दिल्याला तब्बल शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. पावसाअभावी मका, सोयाबीन, कापूस व तूर ही खरीप पिके पूर्णपणे वाळून गेली आहेत. रब्बी हंगामासाठीही पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने त्यावर संकट ओढवले आहे. त्यामुळे शेतीतील कामे ठप्प झाली असून, मोलमजुरी व रोजंदारीवर संसाराचा गाडा चालविणाऱ्या कुटुंबांसमोर रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, तालुक्यातील गाव, तांडे, वाड्या-वस्त्यांमधून ऊसतोडीसाठी जाणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढली असून, ऊसतोडणीसाठी गाड्या बांधण्याची लगबग सुरू झाली आहे.

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