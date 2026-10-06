Mandgaon Voters: मांडगावात मतदारयादीचा अजब गोंधळ! मुलाचे नाव मयत महिलेच्या कुटुंबात, ५९६ नोंदींवर ग्रामस्थांचा आक्षेप

-सुनिल पांढरेभराडी : सिल्लोड तालुक्यातील मांडगावातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (एसआयआर) नोंदणी प्रक्रियेत सिल्लोड तालुक्यातील मांडगाव येथे मतदारांच्या नोंदींचा गोंधळ झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. गावातील एकूण ८०८ मतदारांपैकी तब्बल ५९६ मतदारांच्या नोंदीत विसंगती आढळल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. एका कुटुंबातील सदस्यांची नावे दुसऱ्याच कुटुंबाच्या नोंदीखाली जोडल्याने नागरिकांसमोर आता पुरावे सादर करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...एसआयआरच्या नोंदणीदरम्यान कुटुंबाचे मॅपिंग योग्य पद्धतीने झाले नसल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी एका कुटुंबातील सदस्यांची नावे दुसऱ्या कुटुंबाच्या नोंदीत, तर काही ठिकाणी वेगळ्या समाजातील कुटुंबाच्या नोंदीखाली जोडण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ‘कुटुंबाचीच ओळख चुकीची दाखवली असेल, तर संबंधित पुरावे कोणते आणि कुणाचे सादर करायचे?’ असा प्रश्न नागरिकांसमोर निर्माण झाला आहे..मुलाचे नाव मयत महिलेच्या कुटुंबात“माझा मुलगा धनराज केशव गुंजाळ याच्या कुटुंबप्रमुख म्हणून माझे नाव, केशव गुंजाळ, असणे अपेक्षित होते. मात्र त्याच्या नोंदीसमोर मयत शेनफडाबाई येडूबा सुरे यांचे नाव दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे नोंद दुरुस्त कशी करायची, हा प्रश्न आहे.”— केशव कौतिक गुंजाळ, ग्रामस्थ.‘आमचे डोकेच बंद पडले आहे’“माझ्या आईच्या नावासमोर मयत व्यक्तीचे नाव टाकण्यात आले असून त्या व्यक्तीचे वय माझ्यापेक्षाही कमी दाखविण्यात आले आहे. कुटुंबातील सदस्यांचीच नावे दुसऱ्या कुटुंबात गेल्याने कोणती कागदपत्रे आणि कोणाचा पुरावा द्यायचा, हेच समजत नाही. आमचे डोकेच बंद पडले आहे.”— संजय जाधव, माजी सरपंच.वडिलांचे नावही दुसऱ्याच कुटुंबात“माझे नाव पूर्वी वेगळे होते. आता यादीत वैभव जनार्दन जाधव असे झाले आहे. माझ्या वडिलांचे नावही दुसऱ्याच कुटुंबात जोडले गेले आहे. त्यामुळे त्याचा पुरावा देणे शक्य होत नाही.”— वैभव जाधव, ग्रामस्थ.मयत मतदारांच्या नोंदीचाही प्रश्नएसआयआरमध्ये मयत मतदारांची नावे कमी करण्याची प्रक्रिया असतानाही काही मयत मतदारांची नावे यादीत कायम असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. वृद्ध, अशिक्षित तसेच आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसलेल्या मतदारांसमोरही अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे पात्र मतदारांचे नाव वगळले जाण्याची भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत..बीएलओच्या कामाबाबतही प्रश्नग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, एसआयआरची प्रक्रिया प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन करण्याऐवजी ग्रामपंचायतीत फॉर्म जमा करून घेण्यात आले. अंतिम मुदतीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात नोंदी ऑनलाइन करण्यात आल्याने मॅपिंगमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याचा आरोप आहे.एसआयआरसारख्या किचकट प्रक्रियेत प्रत्येक कुटुंबाची माहिती, सदस्यांचे नातेसंबंध आणि आवश्यक कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी होणे अपेक्षित असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. संबंधित बीएलओने घरोघरी जाऊन पडताळणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे..आधी मूळ यादी प्रसिद्ध कराएसआयआरची प्रक्रिया करण्यापूर्वी मूळ मतदारयादी नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करावी. त्यातील नावे, कुटुंबाची जोडणी आणि नातेसंबंध तपासण्याची संधी द्यावी. त्यानंतर एसआयआरची प्रक्रिया केल्यास अशा चुका टाळता येतील, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या प्रकरणात योग्य कार्यवाही न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही काही ग्रामस्थांनी दिला आहे..पात्र मतदाराचे नाव वगळणार नाही “मांडगावातील प्रकाराची माहिती माझ्या कानावर आली आहे. आयोगाच्या नव्या सूचनांनुसार, आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणात बीएलओचा पंचनामा व अहवाल विचारात घेऊन पात्र मतदाराचे नाव यादीत कायम ठेवण्याची कार्यवाही केली जाईल. कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे वगळले जाणार नाही.”— सागर वाघमारे, तहसीलदार.MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.ग्रामसेवकाच्या प्रकृतीचा मुद्दा“संबंधित ग्रामसेवकाची प्रकृती ठीक नसल्याची माहिती आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे बीएलओचे काम करणे शक्य नव्हते. मात्र, त्यावेळी त्यांच्याकडून हे काम नेमके कसे करून घेण्यात आले, हे सांगता येणार नाही.”— रत्नाकर पगार, गटविकास अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.