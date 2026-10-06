मराठवाडा

Mandgaon Voters: मांडगावात मतदारयादीचा अजब गोंधळ! मुलाचे नाव मयत महिलेच्या कुटुंबात, ५९६ नोंदींवर ग्रामस्थांचा आक्षेप

596 Voter Records Reported Wrong in Mandgaon SIR Process: मांडगावात SIR प्रक्रियेत मतदार नोंदींचा गोंधळ; ५९६ नोंदींवर ग्रामस्थांचा आक्षेप
Mandgaon SIR Voter List Dispute 596 Records Face Alleged Errors as Voters Raise Questions Over Family Mapping

Mandgaon SIR Voter List Dispute 596 Records Face Alleged Errors as Voters Raise Questions Over Family Mapping

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सकाळ वृत्तसेवा
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-सुनिल पांढरे

भराडी : सिल्लोड तालुक्यातील मांडगावातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (एसआयआर) नोंदणी प्रक्रियेत सिल्लोड तालुक्यातील मांडगाव येथे मतदारांच्या नोंदींचा गोंधळ झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. गावातील एकूण ८०८ मतदारांपैकी तब्बल ५९६ मतदारांच्या नोंदीत विसंगती आढळल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. एका कुटुंबातील सदस्यांची नावे दुसऱ्याच कुटुंबाच्या नोंदीखाली जोडल्याने नागरिकांसमोर आता पुरावे सादर करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

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