Beed News: चर्मकार समाजाच्या प्रगतीला आता मिळणार नवे बळ;कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन; स्वप्नांना मिळणार विकासाचे पंंख

बीड: आपल्या हातातील कौशल्याला जर आर्थिक मदतीची जोड मिळाली, तर सामान्य माणूसही उद्योजक म्हणून मोठी झेप घेऊ शकतो. चर्मकार समाजातील अशाच कष्टकरी आणि गरजू हातांना हक्काचा आधार देण्यासाठी संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ सरसावले आहे..सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे अडथळे दूर करून, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने सन्मानाने स्वतःचा व्यवसाय उभा करावा, या उद्देशाने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी विविध कर्ज योजनांचे द्वार उघडले आहे. बीड जिल्ह्यातील चर्मकार बांधवांसाठी ही एक नवी उमेद घेऊन आली असून, प्रशासनाने आता अर्जांची प्रक्रिया गतिमान केली आहे.अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाच्या (चांभार, मोची, ढोर, होलार इ.) आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, बीड यांच्या वतीने या योजना राबविण्यात येत आहेत. या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आपले कर्ज प्रस्ताव १५ जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक अरुण सी. राऊत यांनी केले आहे..ही केवळ एक शासकीय योजना नसून, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत प्रगतीचा प्रकाश पोहोचविण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.या कर्ज योजनेसाठी काही महत्त्वाच्या अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अर्जदार हा चर्मकार समाजातील असावा आणि त्याचे वय १८ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.विशेष म्हणजे, पारदर्शकता राखण्यासाठी अर्जदाराने यापूर्वी महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. कर्ज प्रस्तावासाठी अर्जदाराने स्वतः मूळ कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांची निवड अचूकपणे करता येईल..बीड जिल्ह्यासाठी यंदा मर्यादित पण महत्त्वाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यामध्ये विशेष घटक योजनेसाठी २२ लाभार्थी आणि ''बीजभांडवल योजने''साठी १८ लाभार्थी अशा एकूण ४० जणांची निवड केली जाणार आहे. यामुळे चांभार, मोची, ढोर आणि होलार या समाजातील व्यक्तींच्या पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड मिळून त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे..अर्ज कुठे व कधी सादर करावा?ज्या लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी आपले परिपूर्ण प्रस्ताव कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय, संत रोहिदास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, तळमजला, नगर रोड, जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी, बीड येथे जमा करावेत. १५ जून २०२६ ही अर्जासाठी शेवटची तारीख आहे. मुदतीनंतर आलेल्या कोणत्याही अर्जाचा प्रशासन विचार करणार नाही. त्यामुळे विलंब न करता गरजू चर्मकार बांधवांनी तातडीने संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे..आवश्यक कागदपत्रे, पात्रताकर्ज अर्जासोबत लाभार्थ्यांनी आपली महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जातीचा दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला (डोमिसाईल), शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्मतारखेचा पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला (विहित मर्यादेतील) आणि पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो यांचा समावेश होतो. अर्जदाराचे वय १८ पेक्षा कमी व ५० पेक्षा जास्त नसावे. तसेच, अर्जदार हा बीड जिल्ह्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जाची पडताळणी स्वतः जिल्हा व्यवस्थापक अरुण सी. राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाणार आहे.