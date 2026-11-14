Parbhani: अडीच वर्षे हरवलेल्या महिलेचा AI ने शोधला पत्ता! ChatGPT आणि Google च्या मदतीने परभणीतील कुटुंबाशी पुनर्भेट

AI Helps Find Missing Woman: अडीच वर्षांपूर्वी अचानक घरातून निघून गेलेली व्यक्ती पुन्हा कधी भेटेल, याची आशाही कुटुंबीयांनी सोडली असेल. मात्र, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हरवलेल्या माणसाचा शोध घेता येऊ शकतो, याचा प्रत्यय महाराष्ट्रात आला आहे. मानसिक तणावाच्या अवस्थेत घर सोडलेल्या 45 वर्षीय जुलेखा मुखीद शेख यांची तब्बल अडीच वर्षांनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांशी भेट घडली. विशेष म्हणजे, या शोधमोहिमेत Google Search आणि ChatGPT या AI साधनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली..जुलेखा शेख 3 एप्रिल 2024 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पांडूर येथील संविता आश्रमात दाखल झाल्या होत्या. मुंबईतील कुर्ला महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना आश्रमात ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या कुटुंबीयांचा आणि मूळ गावाचा पत्ता लागत नव्हता.अशा परिस्थितीत जीवन आनंद संस्थेचे विश्वस्त किसान चौरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जुलेखा यांच्याशी नियमित संवाद साधण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या बोलण्यातून मिळणारे छोटे-छोटे धागे जोडून कुटुंबाचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले..आजाराची लक्षणे दिसताच डॉक्टर नव्हे, आधी Google आणि AI! 60% भारतीयांचा ऑनलाइन आरोग्य माहितीवर विश्वास.जुलेखा यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे संस्थेच्या पथकाने Google Search आणि ChatGPT या डिजिटल साधनांची मदत घेतली. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या मूळ गावाचा शोध घेण्यात आला. त्यानंतर परभणीतील निर्भया पोलीस पथकाच्या सहकार्याने त्यांच्या नातेवाइकांशी संपर्क साधण्यात यश आले..दीर्घ काळानंतर जुलेखा यांचा कुटुंबीयांशी फोनवरून संपर्क झाला. ही बातमी समजल्यानंतर त्यांचे पती मुखीद शेख यांनी 9 नोव्हेंबर रोजी सिंधुदुर्गातील संविता आश्रम गाठले आणि त्यांना सोबत घरी घेऊन गेले. अशा प्रकारे अडीच वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रतीक्षेचा अखेर आनंददायी शेवट झाला..Cancer Research: कसे आहे 'ऑर्गन-ऑन-चिप' मॉडेल? कर्करोगावरील संशोधनात बजावणार महत्त्वाची भूमिका?."जुलेखा यांच्याशी संयमाने संवाद साधत Google Search आणि ChatGPT यांसारख्या डिजिटल साधनांची मदत घेतली. त्यामुळे त्यांचे मूळ गाव शोधता आले. परभणीतील निर्भया पोलीस पथकाच्या सहकार्याने त्यांची कुटुंबीयांशी भेट घडवून आणता आली," असे किसान चौरे यांनी सांगितले.तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि माणुसकीच्या प्रयत्नांची जोड मिळाली, तर हरवलेली माणसेही पुन्हा आपल्या माणसांपर्यंत पोहोचू शकतात, हे या घटनेने दाखवून दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.