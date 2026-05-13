Nilanga News: सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ‘मेहरबानी’ चर्चेत; ३३ तलाठी कार्यालये एकाच ठेकेदाराला, निलंगा तालुक्यात तलाठी कार्यालय प्रकल्प वादात!

-राम काळगेनिलंगा : निलंगा तालुक्यामध्ये मंजूर असलेल्या 33 तलाठी कार्यालय बांधकामाचा कार्यारंभ आदेश एकाच ठेकेदाराला दिल्याची बाब उघडकीस आली आहे. यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात असून यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होताना दिसत आहे. शिवाय वर्क ऑर्डर देऊन दोन वर्षे झाले असतानाही अद्याप इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले नसल्याने शासनाने मंजूर केलेल्या कोट्यावधी रुपयाचा विनियोग कधी लागणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकाच ठेकेदाराला तेहतीस तलाठी कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम देण्यात आल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग किती 'मेहरबान' आहे हे यावरून दिसून येते..महसूल विभाग हा ग्रामीण नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांशी थेट संबंधित असलेला अत्यंत महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. जमिनीशी निगडित सर्व दस्ताऐवज सांभाळण्याचे काम तलाठी करत असतात गावात आल्यानंतर त्याना सज्जा कार्यालय व राहण्यासाठी हक्काची जागा रहावी म्हणून शासनाने सज्जानिहाय गावात तलाठी कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत व त्या बांधकामासाठी निधीही मंजूर केला असून निलंगा तालुक्यात 33 गावांमध्ये तलाठी कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले आहे..त्यामध्ये लांबोटा, निलंगा, उमरगा हाडगा, नणंद, सिंदखेड, अनसरवाडा, अंबुलगा, शिरोळ, शिऊर, होसूर, काटेजवळगा, औरादशहाजानी, ताडमुगळी, बोरसुरी, पानचिंचोली, सावरी, शिवनी-कोतल, मसलगा, शेडोळ, गौर, हडगा, निटूर, केळगाव, बसपूर, मुगाव, बुजरूकवाडी, हलगरा, हंगरगा-सिरसी, हालसी-तुगाव, तगरखेडा व तळीखेड या गावाचा समावेश आहे. या तलाठी कार्यालयाच्या इमारतीची बांधकाम करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग निलंगा यांच्याकडून कार्यारंभ आदेश फेब्रुवारी 2024 मध्ये देण्यात आले आहेत दोन वर्षे उलटून गेले तरी कामे पूर्ण झाले नाहीत..काही गावातील कामे सुरू आहेत तर काही अपूर्ण अवस्थेत आहेत. एकाच ठेकेदारांना 33 तलाठी कार्यालयाचे इमारतीचे बांधकामाचा आदेश देण्यात आल्याने ही कामे वेळेत पूर्ण होणार का याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात असून कामाची गुणवत्ता राहणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. काही गावांमध्ये जागेच्या अडचणी निर्माण झाले असून काही कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे अजूनही ठेकेदाराकडून कालावधी संपूनही वेळेत काम पूर्ण केले नसल्यामुळे ही कामे वेळेत कधी पूर्ण होणार असा सवाल उपस्थित केला जात असून ग्रामस्थांकडून कामे लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली जात आहे..ज्या ठेकेदारांनी कामे घेतले आहेत तो ठेकेदार कधीच कामावर उपस्थित राहत नाही. शिवाय काम पाहणारे शासकीय अभियंता यांच्याकडूनही दुर्लक्ष केले जाते प्रशासकीय यंत्रणा व ठेकेदाराची मिली भगत कशी आहे यावरून दिसून येते. कामाची पाहणी सुद्धा कधी संबंधित अभियंत्याकडून केली जात नाही हे कामे सध्या रेंगाळलेल्या अवस्थेत आहेत. संबंधित अभियंत्यांना वरिष्ठ अधिकारी जाब विचारून त्यांच्यावर कारवाई करणार का असावा उपस्थित केला जात आहे..तालुक्यातील बांधकामा अभावी प्रलंबित असलेल्या तलाठी कार्यालयाची संपूर्ण माहिती घेण्याबाबत संबंधित अभियंत्यांना कळवले असून उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होते म्हणून काही कामे प्रलंबित असतील पावसाळ्यामध्ये ही कामे लवकर पूर्ण करू निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर व काम सुरू असताना पाहणी न करणाऱ्या अभियंत्यावर कारवाई केली जाईल व कामाची गुणवत्ता चांगली राखली जाईल. -अनिल जांभळे, प्रभारी कार्यकारी अभियंता सा. बा. विभाग निलंगा.