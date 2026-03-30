Aadul Rain : आडूळ परिसरात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस; गारपिटीने शेतीचे मोठे नुकसान

आडूळ - आडूळ (ता. पैठण) व परिसरात सोमवारी (ता. ३०) सायंकाळी सुमारे ६ वाजल्यानंतर अचानक वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस व गारपीट झाली. या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली..सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे शेतातील मोठमोठी झाडे कोसळली. डाळींब, मोसंबी यांसारख्या फळबागांबरोबरच रब्बी हंगामातील गहू, ज्वारी, कांदा या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही शेतकऱ्यांच्या सोलार प्लेट उडून गेल्या, तर अनेक गावांतील घरांची पत्रे उडाल्याने घरांचेही नुकसान झाले..हा पाऊस रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता. दरम्यान, परिसरातील शंभरहून अधिक गावांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. आडूळ, देवगाव, गेवराई, एकतुनी, आंतरवाली खांडी, पारुडी, कडेठाण, सुलतानपूर, पांढरी, पिंपळगाव आदी गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हानी झाली..सुलतानपूर येथे वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की विद्युत तारा तुटून वीज पोल वाकले. तसेच सुरू असलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताहाचा मंडप उडून गेला. गेवराई आगलावे शिवारात एका घरावर लिंबाचे झाड कोसळल्याने बांधलेली एक गाय जखमी झाली.