Sugarcane Crop Fire: शॉर्टसर्किटने पाच एकर ऊस भस्मसात ;शिर्शी बुद्रुकला महावितरणच्या दुर्लक्षाचा शेतकऱ्यास फटका

सोनपेठ, : तालुक्यातील शिर्शी बुद्रुक येथील शेतकरी पांडुरंग सोळंके यांच्या गट क्रमांक ६२ मधील पाच एकर ऊस शॉर्टसर्किटमुळे आग लागून भस्मसात झाला. या घटनेत अंदाजे दहा लाखांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे..शेतातून जाणाऱ्या वीजवाहिनीत वारंवार बिघाड होतअसल्याने तिची दुरुस्ती करण्याची मागणी महावितरणकडे अनेकदा करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित यंत्रणेने या तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, असा आरोप शेतकरी पांडुरंग सोळंके यांनी केला आहे. वीजवाहिनीमध्ये अचानक शॉर्टसर्किट होऊन ऊसाच्या शेतात आग लागली. ऊसाचे पीक उभे असल्याने आगीने काही क्षणांतच मोठे स्वरूप धारण केले. पाहता पाहता पाच एकरांवरील ऊस खाक झाला. ऐन उत्पादनाच्या काळात पीक हातचे गेल्याने सोळंके यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..नुकसानभरपाईची मागणीवारंवार बिघाड होणाऱ्या वीजवाहिनीची वेळीच दुरुस्ती झाली असती, तर ही दुर्घटना टाळता आली असती असा संताप शेतकरी व ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे. महावितरणने घटनेची तातडीने चौकशी करून शेतकऱ्याला योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच धोकादायक वीजवाहिनीची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.