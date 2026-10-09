मराठवाडा

Sugarcane Crop Fire: शॉर्टसर्किटने पाच एकर ऊस भस्मसात ;शिर्शी बुद्रुकला महावितरणच्या दुर्लक्षाचा शेतकऱ्यास फटका

Sonpeth Sugarcane Fire, ₹10 Lakh Crop Loss, Short Circuit : सोनपेठ तालुक्यातील शिर्शी बुद्रुक येथे शॉर्टसर्किटमुळे शेतकरी पांडुरंग सोळंके यांच्या पाच एकर ऊस पिकाला आग लागून मोठे नुकसान झाले.
Sonpeth Sugarcane Fire, ₹10 Lakh Crop Loss, Short Circuit

Sonpeth Sugarcane Fire, ₹10 Lakh Crop Loss, Short Circuit

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोनपेठ, : तालुक्यातील शिर्शी बुद्रुक येथील शेतकरी पांडुरंग सोळंके यांच्या गट क्रमांक ६२ मधील पाच एकर ऊस शॉर्टसर्किटमुळे आग लागून भस्मसात झाला. या घटनेत अंदाजे दहा लाखांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.

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