Beed News: व्हिडिओ व्हायरल, गंभीर गुन्हा दाखल; अखेर सुशील कराडचा शस्त्र परवाना रद्द

बीड: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड याचा मुलगा सुशील कराड याला प्रशासनाने झटका दिला आहे. सोलापूर येथे सुशील वाल्मिक कराड याच्यासह तिघांविरोधात दाखल झालेला गंभीर गुन्हा आणि यापूर्वी कमरेला शस्त्र लावलेला त्याचा व्हायरल झालेला व्हिडिओ या पार्श्वभूमीवर, बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सुशील कराडचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...\r३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सोलापूर येथे सुशील कराडविरुद्ध पोक्सो कायद्यासह तब्बल १४ कलमांन्वये गंभीर गुन्हा दाखल झाला आहे. घरात घुसून रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवणे, अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, मारहाण, जीवे मारण्याची धमकी देण्यासह बळजबरीने प्लॉट, दोन बल्कर ट्रक, कार आणि सोन्याचे दागिने लाटल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. .यापूर्वी पोलिसांनी गुन्हा न दाखल केल्याने पीडितेने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात धाव घेतली होती, न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा गुन्हा नोंदवला गेला व तपास परळी शहर पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. यापूर्वीच सुशील कराडचा शस्त्र कमरेला लावलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत होता. .Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...आता या गंभीर गुन्ह्यांची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी परवाना रद्द केल्याने परळीसह बीड जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. या धडक कारवाईमुळे प्रशासनाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांवर कडक वचक निर्माण केल्याचे स्पष्ट होत असून, सर्वसामान्य नागरिकांमधून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.