Paithan News: पोहण्यासाठी गेले अन् परतलेच नाहीत! नाथसागर धरणात ४५ वर्षीय व्यापाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू

पैठण: शहरातील एका किराणा व्यापाऱ्याचा नाथसागर धरणात बुडाल्याची दुर्दैवी घटना गुरुवारी (ता. २) सकाळी घडली. देवेंद्र कमलनारायण खंडेलवाल (वय ४५) असे या बुडालेल्या व्यापाऱ्याचे नाव आहे. घटनेची माहिती मिळताच पैठण पोलिसांसह नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सायंकाळी त्यांचा शोध घेवुन त्याचा मृतदेह पाण्यातुन काढला. दरम्यान, ही घटना बुडन मृत्यू की आत्महत्या या बाबत संशय व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी सांगितले की, देवेंद्र खंडेलवाल हे गुरुवारी सकाळी नाथसागर धरण परिसरात पोहण्यासाठी गेले होते. धरणात पाण्याच्या साठ्यात वाढ व मोठे वारे वाहत असल्यामुळे अंदाज न आल्याने ही घटना घडली. .बुडत असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी मदतीसाठी आरडाओरड केली. परिसरातील काही तरुणांनी तातडीने पैठण पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पैठण पोलिसांचे पथक व नगरपरिषदेचे अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...दरम्यान, नाथसागर धरण परिसरात नागरिकांनी पाण्याची पातळी वाढत असुन असताना जोरदार वारा असताना पोहण्याचे धाडस करू नये, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.