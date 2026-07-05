Water Crisis News: अजिंठा-अंधारी प्रकल्पात पाणीपातळी घसरली; शिवना-मादणी गावांचा पाणीपुरवठा ठप्प, पावसाची प्रतीक्षा

शिवना : सिल्लोड तालुक्यातील अजिंठा- अंधारी मध्यम प्रकल्पातील पाणी साठा संपत आल्याने शिवना- मादणी गावाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या संयुक्त पाणी पुरवठा योजनेच्या इंटेक्स वेलचा पाणी उपसा करणारा पंपिंग व्हॉल्व उघडा पडला आहे. त्यामुळे धरणाच्या मधोमध उभारलेल्या जॅक वेल मध्ये पाणी पोहचत नाहीये. येथुन हे पाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्पात पोचते व नंतर गावांतर्गत जलवाहिनीद्वारे गावात पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र, पाणीपातळी खालावल्यामुळे या दोन्ही गावचा पाणी पुरवठा बंद झाल्याने ऐन पावसाळ्यात येथिल नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे..महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून जिल्हा परिषदेकडे व नंतर ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरीत झालेल्या या योजनेचा संपूर्ण कारभार आता ग्रामपंचायत प्रशासन बघते.शिवना सह गोळेगाव, अजिंठा, आमसरी, वाघेरा, नाटवी, वडाळी या डोंगरपट्टयालगतच्या गावांना पावसाने ताण दिलेला असुन या गावांना अजूनही मोठ्या पावसाची प्रतिक्षा आहे. मात्र, आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठे या उक्तीप्रमाणे पाणी पातळीत वाढ होईपर्यंत या दोन्ही गावांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार असल्याची चिन्हे आहेत..खर्चाला मर्यादा पडतात: प्रशासक"कर वसुली नसल्याने पंधराव्या वित्त आयोगातून विजबील भरणा केला जातो. मात्र, जॅकवेल पर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठीची यंत्रणा उभारण्यास लागणारा लाख- दीड लाखाचा खर्च करण्याचे अधिकार नसल्याने पावसाची वाट पाहणे हाच पर्याय आहे." - डॉ. सलमान खान, प्रशासक शिवना ग्रामपंचायत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.