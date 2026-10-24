Manoj Jarange Patil : ५०० कोटींच्या प्रकरणाचा छडा लागेपर्यंत विषय संपवणार नाही; मनोज जरांगेंचा फडणवीस, शिंदेंना तपासाचे आव्हान

अंकुशनगर - मराठा आरक्षण आंदोलन बदनाम करण्यासाठी आणि आंदोलन बंद पाडण्यासाठी आपल्याला ५०० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप पुढे करून कट रचण्यात आल्याचा दावा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. या प्रकरणाचा सखोल तपास होऊन सत्य बाहेर आले पाहिजे. ५०० कोटी रुपयांचा विषय आपण संपवणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालावे, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जरांगे यांनी शनिवारी अंकुशनगर येथील निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत केली..‘मला दावे-प्रतिदावे यामध्ये जायचे नाही. मात्र, मला ५०० कोटी रुपये देण्याचा आणि बदनाम करण्याचा घाट का घातला? मराठा समाजाचे आंदोलन बंद पडावे म्हणून माझ्यावर संकटे का उभी केली जात आहेत? मी शेतकऱ्यांचा विषय हातात घेतला म्हणून मला संपवण्यापर्यंत काही लोक का गेले?’ असे प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केले. आंदोलन बदनाम करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले असून, यामागे मोठा कट असल्याचा दावाही त्यांनी केला.आपण यापूर्वी कधीही समोर न आलेल्या बाबी उघड केल्या असून, या प्रकरणाचा पडदा फाडला आहे, असे जरांगे म्हणाले. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन सत्य बाहेर काढण्याची जबाबदारी फडणवीस आणि शिंदे यांनी घ्यावी. त्यांच्या पक्षातील लोकांचा सहभाग आढळला, तरी त्यांना सोडू नये. या प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपणे झाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली..रामदास कदम, प्रसाद लाड यांच्याकडे बोटव्हायरल ऑडिओ क्लिपच्या मुद्द्यावर बोलताना जरांगे यांनी रामदास कदम, उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. रामदास कदम यांनी ही क्लिप बाहेर काढल्याचा आरोप करत, या क्लिपविषयी फडणवीस आणि शिंदे यांनी कदम यांना विचारणा करावी, असे ते म्हणाले. उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनीही या प्रकरणातील सत्य जाणून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.‘प्रसाद लाड यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जावे. मित्रत्वापोटी या प्रकरणाचा तपास थांबवण्याची वेळ येऊ देऊ नये. मी त्यांना सांगतो की क्लिप खरी आहे,’ असे जरांगे म्हणाले. संजय राऊत यांनी ही क्लिप तयार केली असावी का, या प्रश्नावर त्यांनी हा त्या बाजूचा विषय नसल्याचे सांगत दावे-प्रतिदाव्यांपेक्षा सत्य समोर येणे महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले..मोदींनीही लक्ष घालावेदेवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे, त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लक्ष घालावे, असे जरांगे म्हणाले. फडणवीस यांच्या माहितीशिवाय भाजपमधील काही लोक असे करत असतील, तर तो भाजपसाठीही धोक्याचा विषय आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या माहितीशिवाय त्यांच्या आसपासच्या लोकांकडून काही घडत असेल, तर त्यांनीही त्याची चौकशी करावी, असे त्यांनी नमूद केले.उदय सामंत किंवा शंभूराज देसाई यांना चर्चेसाठी पाठवावे; तसेच भाजपनेही आपला प्रतिनिधी पाठवावा. संबंधितांना आपण या प्रकरणातील बाबी सांगण्यास तयार असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले. फडणवीस आणि शिंदे यांनी माध्यमांसमोर संबंधित लोकांच्या जीविताला कोणताही धोका होणार नाही, अशी हमी द्यावी. त्यानंतर आपण अधिक माहिती देऊ, असेही त्यांनी सांगितले..‘दिल्ली वारी’ सुरू झाल्याचा दावाया प्रकरणातून सुटण्यासाठी आणि क्लिप खोटी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी दिल्लीतील हालचाली सुरू होऊ शकतात, असे जरांगे म्हणाले. दिल्ली वारी सुरू झाल्याचे आपल्या कानावर आल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, या दाव्याला स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही. या प्रकरणात गैरसमज पसरवले गेले, तरी नागरिकांनी कोणत्याही दाव्यावर तातडीने विश्वास ठेवू नये. आपण महिनाभर परिस्थिती पाहणार असून, फडणवीस यांनी या प्रकरणातील सत्य उघड करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.दरम्यान, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शिंदे पिता-पुत्रांना अटक करण्याच्या मागणीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर जरांगे यांनी, ‘आधी तपास होऊ द्या,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. श्रीकांत शिंदे यांना बदनाम करण्यासाठी हा प्रकार रचण्यात आला आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.