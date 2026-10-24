मराठवाडा

Manoj Jarange Patil : ५०० कोटींच्या प्रकरणाचा छडा लागेपर्यंत विषय संपवणार नाही; मनोज जरांगेंचा फडणवीस, शिंदेंना तपासाचे आव्हान

क्लिप प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही लक्ष घालावे; ‘तपास होऊ द्या’, शिंदे पिता-पुत्रांच्या अटकेच्या मागणीवर जरांगेंची प्रतिक्रिया.
manoj jarange patil, devendra fadnavis and eknath shinde

manoj jarange patil, devendra fadnavis and eknath shinde

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दिलीप पवार
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अंकुशनगर - मराठा आरक्षण आंदोलन बदनाम करण्यासाठी आणि आंदोलन बंद पाडण्यासाठी आपल्याला ५०० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप पुढे करून कट रचण्यात आल्याचा दावा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. या प्रकरणाचा सखोल तपास होऊन सत्य बाहेर आले पाहिजे. ५०० कोटी रुपयांचा विषय आपण संपवणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालावे, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जरांगे यांनी शनिवारी अंकुशनगर येथील निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत केली.

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