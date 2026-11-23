भिवंडी : ब्ल्यूटूथ हेडसेट लावून चालत असल्याच्या कारणावरून चार जणांनी एका तरुणाला बेदम मारहाण केल्याची घटना भिवंडीतील कसाईवाडा परिसरात घडली आहे. हल्लेखोरांनी लाथा बुक्क्यांसह लाकडी वस्तूने मारहाण करून तरुणाला जखमी केले. पतीला वाचवण्यासाठी आलेल्या पत्नीच्या पोटातही लाथ मारण्यात आली. त्यानंतर चाकू दाखवून संपूर्ण कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. याप्रकरणी निजामपुरा पोलिस ठाण्यात चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहम्मद सोहेल इक्बाल खान (२३) हा १८ नोव्हेंबरला दुपारी दोनच्या सुमारास जेवणासाठी घरी जात होता. कसाईवाडा परिसरात मीना खालिद यांच्या घरासमोरील जात असताना उबैद शकील शिंगडा कुरेशी (२३) याने त्याला अडवले. कानात ब्ल्यूटूथ लावून येथून चालण्यास मनाई असल्याचे सांगत त्याने सोहेलला मारहाण करण्यास सुरुवात केली..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा? विश लिस्टवर म्हणाले....त्यानंतर आलेल्या साथीदारासह दोघांनी सोहेलला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. जवळ पडलेले लाकूड उचलून त्याच्या पाठीवर प्रहार केला. काही वेळाने उबैदचा भाऊ समीर कुरेशी आणि आणखी एक जण घटनास्थळी आले. त्यांनीही सोहेलला मारहाण केली..घटनेची माहिती मिळताच सोहेलची पत्नी मुस्कान, तिची आई आणि भाऊ आलम घटनास्थळी पोहोचले. सोहेलला घेऊन ते जाब विचारण्यासाठी उबैदच्या घरी गेले. त्यावेळी उबैदने मुस्कानच्या पोटात लाथ मारली. त्यानंतर घरातून चाकू आणून तो हवेत फिरवत संपूर्ण कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी दिली. पुन्हा घरी आल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा दमही त्याने दिला..फॉर्म्युला-४ ची तयारी अंतिम टप्प्यात, रेसिंग ट्रॅकसाठी १,२०० कर्मचाऱ्यांची कसरत.सोहेलच्या तक्रारीवरून निजामपुरा पोलिसांनी उबैद, समीर आणि अन्य दोन व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अद्याप कोणालाही अटक झाली नसून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रोहन गायकवाड तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.