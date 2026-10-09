Chandrashekhar Bawankule: सर्वजातीय विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृह उभारणार, चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा

मुंबई : राज्यात विविध जातसमूहाच्या राजकारणाची वेगवेगळी चूल मांडली जात असताना सर्व जातसमूहाच्या विद्याथ्यर्थ्यांसाठी एकत्रच वसतिगृह बांधण्याची कल्पना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली आहे..जातीचा निकष बाजूला ठेवून एकत्रित विद्यार्थी वसतिगृहे उभारण्यात येणार असून त्यासाठी योग्य जागा निश्चित करून १३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव सरकारकडे पाठवावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय स्तरावर एक हजार, तर जिल्हा स्तरावर ५०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्याचा विचार सुरु आहे..IIT Bombay Fire: आयआयटी मुंबईत आगीचा भडका, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या अन् मोठा आक्रोश; ५ जण होरपळले.इतर मागासवर्ग बहुजन विभागाच्या कल्याण वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत झालेल्या या बैठकीत आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, मराठा तसेच सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वसतिगृहांऐवजी भविष्यात एकाच ठिकाणी निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या संकल्पनेवर चर्चा झाली..त्यासाठी योग्य आणि सोईस्कर सरकारी जागा निश्चित करून प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. वसतिगृहासाठी केवळ उपलब्ध शासकीय जागेचा विचार न करता विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून जागेची निवड करावी, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले..Mumbai News: रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार! मुंबईत हरित डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार, रिन्यूकडून सरकारसोबत सामंजस्य करार .महाज्योतीच्या वसतिगृहांसाठी पुढाकार घ्यावा'महाज्योती' मार्फत वसतिगृहांसाठी मागणी करण्यात आलेल्या जागांबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. चंद्रपूर, बीड, परभणी, धाराशिव, नांदेड, सांगली, सोलापूर, अकोला, यवतमाळ, गोंदिया आणि वाशीम या जिल्ह्यांतील जागांबाबत आवश्यक कार्यवाही करून प्रस्ताव विभागाकडे पाठविण्यास सांगण्यात आले. महाज्योतीच्या वसतिगृहांसाठी किमान एक हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेले वसतिगृह उभारता येईल, अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव तयार करावेत..विद्यार्थ्यांच्या सोयीला प्राधान्य"आपणही विद्यार्थी होतो. त्या काळातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन या जागांकडे पाहा. विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी विशेष लक्ष द्या," असे निर्देश बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जागा निश्चिती आणि प्रस्ताव सादर करण्यात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या आधारे सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृहांचा शासनस्तरीय आराखडा तयार करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.