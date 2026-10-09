मुंबई

Chandrashekhar Bawankule: सर्वजातीय विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृह उभारणार, चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा

Students Hostel: जातीचा निकष बाजूला ठेवून सर्वजातीय विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृह उभारले जाणार, अशी घोषणा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
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Chandrashekhar Bawankule

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यात विविध जातसमूहाच्या राजकारणाची वेगवेगळी चूल मांडली जात असताना सर्व जातसमूहाच्या विद्याथ्यर्थ्यांसाठी एकत्रच वसतिगृह बांधण्याची कल्पना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली आहे.

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