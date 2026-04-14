धारावी पुनर्वसनाचा नवा अध्याय! स्वच्छता आणि शिस्त यावर भर, ट्रान्झिट घरांकडे स्थलांतर सुरू

धारावी पुनर्विकासाची प्रक्रिया आता प्रत्यक्षात दिसू लागली असून अंतिम परिशिष्ट-II यादी जाहीर केल्या जात आहेत. रहिवासी हळूहळू संक्रमणकालीन (ट्रान्झिट) घरांमध्ये किंवा भाड्याच्या निवासस्थानी स्थलांतरित होत आहेत. मात्र या भौतिक प्रगतीसोबतच एक महत्त्वाचा बदल देखील घडत आहे. विशेष उद्देश संस्थेच्या (एसपीव्ही) असलेल्या एनएमडीपीएल कडून रहिवाशांना उंच इमारतीतील नव्या जीवनशैलीशी जुळवून घेण्यासाठी मार्गदर्शन सुरू करण्यात आले आहे. .अनेक कुटुंबांसाठी बहुमजली इमारतीत राहण्याचा हा पहिलाच अनुभव असणार आहे. हा बदल सुलभ व्हावा यासाठी दैनंदिन जीवनातील नव्या सवयी आणि पद्धती हळूहळू अंगीकारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. लिफ्टचा सुरक्षित व जबाबदारीने वापर, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, तसेच सार्वजनिक जागांची स्वच्छता राखणे याबाबत मार्गदर्शन दिले जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यासारख्या अस्वच्छ सवयींपासून दूर राहण्यावरही विशेष भर देण्यात येत असून स्वच्छ व सुसंस्कृत वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. .हे सर्व कठोर अंमलबजावणीद्वारे नव्हे, तर जनजागृती आणि सहभागाच्या माध्यमातून राबवले जात आहे, ज्यामुळे नियोजित वसाहतीतील जीवनशैलीची जाणीव रहिवाशांना होईल. "झोपडपट्टीतील जीवनशैलीतून संघटित निवास व्यवस्थेकडे होणारा हा बदल केवळ घरांच्या बदलापुरता मर्यादित नाही, तर तो आरोग्यदायी, सन्मानजनक आणि सामूहिक जबाबदारीची जाणीव करून देणाऱ्या नव्या जीवनपद्धतीकडे वाटचाल आहे. हा एक प्रकारचा मानसिकतेतील बदल आहे," असे एनएमडीपीएलच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..या प्रक्रियेत रहिवाशांशी संवाद साधण्यासाठी पथनाट्ये आणि पोस्टर मोहीम अशा सर्जनशील उपक्रमांचा वापर केला जात आहे. "आतापर्यंत सुमारे धारावीतील २८० कुटुंबांचे सन्मानपूर्वक म्हाडाच्या संक्रम शिबिरातील घरांमध्ये स्थलांतर करण्यात आले आहे. ही कुटुंबे त्यांच्या नव्या घरांची आतुरतेने वाट पाहत असून, नव्या जीवनशैलीशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक वर्तनात्मक बदल स्वीकारण्यासही उत्सुक आहेत," असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .विशेषतः महिलांमध्ये नव्या वातावरणाबद्दल समाधान आणि मानसिक आरोग्यात सुधारणा दिसून येत आहे. "संक्रमण शिबिरातील घरात आल्यानंतर मला खूप छान वाटत आहे. परिसर स्वच्छ आहे आणि व्यवस्थापन समिती उत्तम काम करत आहे," असे धारावीतील रहिवासी राजश्री प्रविण शिर्के यांनी सांगितले. "महिलांना घरात प्रशस्त हॉल आणि स्वयंपाकघर अपेक्षित असते, आणि येथे आम्हाला ते मिळत आहे," असेही त्या म्हणाल्या. मीना बालमोर या आणखी एका रहिवाशीसाठीही हा बदल अत्यंत सकारात्मक ठरला आहे. ."पूर्वी आमच्याकडे कोणत्याही सुविधा नव्हत्या. पण येथे नियमित पाणीपुरवठा, स्वतंत्र शौचालय यांसारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. विशेषतः गॅलरी आणि वरून दिसणारे दृश्य मला खूप आवडरे," असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. एनएमडीपीएलच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, स्वच्छ आणि व्यवस्थित धारावी केवळ परिसर स्वच्छ ठेवणार नाही, तर रहिवाशांमध्ये निरोगी जीवनशैलीची सवयही रुजवेल. धारावीचा पुनर्विकास हा केवळ नव्या घरांचा प्रकल्प नसून, पिढ्यानपिढ्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या समुदायासाठी जीवन, उपजीविका आणि सन्मान यांचे पुनर्स्थापन करण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे.