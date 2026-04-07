Thane News: भुयारी मार्गाच्या कामासाठी अटी, मातीची वाहतूक भूमिगत मार्गाने; उपमुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप

ठाणे : ठाणे-बोरिवली दुहेरी भुयारी मार्ग प्रकल्पाच्या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणाबाबत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. प्रकल्पाच्या खोदकामातून निघणारी माती शक्यतो भूमिगत मार्गानेच वाहून नेली जाईल, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले असून, नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे..ठाणे-बोरिवली या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात मंगळवारी (ता. ७) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष भुयार खोदाईला सुरुवात होईल. या प्रकल्पामुळे ठाणे ते बोरिवली दरम्यानचा दीड तासांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांवर येणार आहे; मात्र खोदाईदरम्यान निघणाऱ्या प्रचंड मातीच्या वाहतुकीमुळे परिसरात धूळ, ध्वनिप्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी वाढण्याची भीती रहिवाशांनी व्यक्त केली होती..स्थानिकांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या होत्या. त्यावर तातडीने निर्णय घेत उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की खोदाईतील मातीची वाहतूक नागरी वस्तीतून करण्याऐवजी भूमिगत मार्गाचाच वापर केला जाईल..स्थानिकांना दिलासाप्रकल्पाच्या कामामुळे नागरिकांना कोणताही त्रास झाल्यास काम त्वरित थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. धुळीचा त्रास होऊ नये यासाठी संबंधित प्राधिकरणाने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. प्रकल्प शहराच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आहे; मात्र विकास करताना नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. मातीची वाहतूक भूमिगत पद्धतीने करून प्रदूषण टाळण्यावर आमचा भर आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.