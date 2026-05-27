Mumbai Local: हार्बरवर जलद लोकल धावणार, मोठी माहिती आली समोर; रेल्वे प्रशासनाने काय सांगितलं?

मुंबई : दररोज लाखो प्रवासी मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमधून प्रवास करतात. या प्रवाशांचा प्रवास सुसाट आणि आरामदायी होण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना लागू केल्या जातात. अशीच नवी योजना रेल्वे प्रशासनाने लागू केली आहे. ज्यामुळे हार्बर रेल्वे मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना चांगलाच फायदा होणार आहे. .रेल्वे प्रशासनाने मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे मार्गांवर जलद लोकल सेवा आणि एसी लोकल ट्रेन सुरु केल्या आहेत. नुकतेच हार्बर रेल्वे मार्गावर देखील एसी लोकल सुरु करण्यात आली आहे. त्यांनतर आता जलद लोकल सुरु केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे आता हार्बर रेल्वे मार्गावरही जलद लोकल धावणार असून प्रवाशांचा प्रवास सुसाट होणार आहे..Mumbai: मुंबईकरांना दिलासा! वडापाव-समोसा महागणार नाही; मध्य रेल्वेची मोठी अपडेट.हार्बर रेल्वे मार्गाच्या विकासासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत (MRVC) ठोस उपाययोजना केल्या जात आहेत. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसऱ्या मुंबईची जलद कनेक्टिव्हिटी करण्यासाठी हार्बर मार्गावर जलद गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिकेची चाचपणी केली जाणार आहे. यासाठी एमयूटीपी-४ प्रकल्पांतर्गत सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai: उच्चभ्रू वसाहतीत 'एमडी'चा कारखाना, मुंबईतून ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त; कारवाईत धक्कादायक वास्तव समोर .वांद्रे-जबलपूर विशेष ट्रेन नियमितप्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि मुंबई-जबलपूरदरम्यान नियमित रेल्वे संपर्क उपलब्ध करून देण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने वांद्रे टर्मिनस-जबलपूर साप्ताहिक विशेष ट्रेनला नियमित सुपरफास्ट एक्स्प्रेसचा दर्जा दिला आहे. ही गाडी आता सुधारित क्रमांक २०१६३/२०१६४ अंतर्गत ३० मेपासून नियमितपणे धावणार आहे. त्यामुळे मुंबई ते जबलपूरदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. .पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वांद्रे टर्मिनस-जबलपूर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्स्प्रेसची नियमित सेवा ३० मे २०२६ पासून वांद्रे टर्मिनस येथून सुरू होणार आहे. ही गाडी दर शनिवारी वांद्रे टर्मिनस येथून सायंकाळी ४.३० वाजता सुटेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.