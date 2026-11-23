मुंबई : गेल्या काही वर्षांत ठाणे शहराचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. विशेषतः घोडबंदर रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारले असून लोकवस्तीमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. मात्र ठाणे शहराच्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरीकरणाला पाणीपुरवठ्याचे नियोजन पुरेसे ठरत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ठाण्यात एकीकडे शहरात मोठमोठी गृहसंकुले उभी राहत असताना दुसरीकडे नागरिकांना पिण्याच्या आणि दैनंदिन वापराच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. .ठाणे शहराचा विस्तार होत असताना वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पाणीपुरवठ्याची उपलब्धता आणि वितरण व्यवस्था सक्षम झाली आहे का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. अशातच मंत्री गणेश नाईक यांनी ठाणे जिल्ह्याच्या पाणीप्रश्नावर दोन नव्या धरणांची घोषणा केली आहे. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात कुशीर आणि शिलार ही दोन धरणे बांधण्याची योजना आखली आहे. यामुळे ठाणेकरांवरील पाणीटंचाईचं संकट दूर होणार आहे..ब्लुटूथ हेडसेट लावून चालत असल्यानं तरुणाला बेदम मारहाण, पत्नीच्या पोटावरही लाथ मारली; भिवंडीतली घटना.मंत्री गणेश नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाण्याचा प्रश्न मांडल्यानंतर तातडीने बैठक आयोजित केली. या बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात कुशीर आणि शिलार ही दोन धरणे बांधण्यात येणार असून दोन्ही धरणांची क्षमता प्रत्येकी 1000 MLD असेल. या दोन्ही नव्या धरणांचे पाणी साधारण 2031 पर्यंत उपलब्ध होईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे..तसेच कुशीर धरणाचे पाणी नवी मुंबई, पनवेल, खालापूर आणि खोपोलीसाठी उपलब्ध होणार असून शिलार धरणाचे पाणी ठाण्यासाठी दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर कालू धरणाचे काम लवकरच पूर्ण होणार असून, त्याचे पाणी विशेषतः ठाणे जिल्ह्यासाठी उपलब्ध होईल. अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर आणि ठाणे शहराला याचा लाभ मिळणार असल्याचे मंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी म्हटले..फॉर्म्युला-४ ची तयारी अंतिम टप्प्यात, रेसिंग ट्रॅकसाठी १,२०० कर्मचाऱ्यांची कसरत.मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरारकरांना दिलासामुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत सूर्या धरणाचे पाणी मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरारला लवकरच मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.