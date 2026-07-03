Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा

-नितीन बिनेकरमुंबई : अवघ्या काही महिन्यांत प्रवाशांची पसंती मिळविलेल्या नागपूर (अजनी)-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे. सध्या ८ डब्यांसह धावणाऱ्या या गाडीसाठी १६ किंवा २० डब्यांचा नवीन रेक उपलब्ध करून देण्याची तयारी मध्य रेल्वेने सुरू केली आहे. नवीन रेक मिळाल्यानंतर ही गाडी वाढीव डब्यांसह धावणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'दैनिक सकाळ'ला दिली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...१० ऑगस्ट २०२५ रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेली आणि ११ ऑगस्ट २०२५ पासून नियमित सेवेत दाखल झालेली ही वंदे भारत एक्स्प्रेस विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारी महत्त्वाची रेल्वे सेवा ठरली आहे. कमी प्रवास वेळ, आधुनिक सुविधा आणि वेळेचे काटेकोर पालन यामुळे या गाडीला सुरुवातीपासूनच मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक दिवस आरक्षण सुरू झाल्यानंतर अल्पावधीतच जागा भरत असून, वेटिंग लिस्टही मोठी लागत आहे..- ८ डबे अपुरे; वाढत्या गर्दीमुळे निर्णयनागपूर-पुणे वंदे भारतमध्ये सध्या ८ डबे आहेत. मात्र, वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता ही क्षमता अपुरी पडत आहे. व्यावसायिक, विद्यार्थी, नोकरदार तसेच पर्यटकांकडून या गाडीला सातत्याने पसंती मिळत असल्याने अतिरिक्त डब्यांची मागणी वाढली होती. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने गाडीची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. डब्यांची संख्या वाढल्यानंतर अधिक प्रवाशांना आरक्षित जागा उपलब्ध होतील आणि प्रतीक्षा यादीचा ताणही लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...- १६ की २० डबे? अंतिम निर्णय रेल्वे मंडळाचामध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नागपूर-पुणे वंदे भारतसाठी १६ किंवा २० डब्यांचा नवीन रेक उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. अंतिमतः कोणत्या क्षमतेचा रेक दिला जाणार, याबाबतचा निर्णय रेल्वे मंडळ घेणार आहे. नवीन रेक उपलब्ध झाल्यानंतर आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून तो सेवेत दाखल करण्यात येईल. त्यामुळे विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रादरम्यान प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, या मार्गावरील वंदे भारत सेवेची क्षमता आणि उपयुक्तता दोन्ही वाढणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.