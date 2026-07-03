मुंबई

Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा

Waiting list relief in Nagpur Pune Vande Bharat: नागपूर–पुणे वंदे भारतला १६ किंवा २० डब्यांचा नवा रेक; आसन क्षमता वाढून विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांना वेटिंगमधून दिलासा
Central Railway Plans Bigger Nagpur–Pune Vande Bharat; Waiting List Relief Expected

Central Railway Plans Bigger Nagpur–Pune Vande Bharat; Waiting List Relief Expected

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-नितीन बिनेकर

मुंबई : अवघ्या काही महिन्यांत प्रवाशांची पसंती मिळविलेल्या नागपूर (अजनी)-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे. सध्या ८ डब्यांसह धावणाऱ्या या गाडीसाठी १६ किंवा २० डब्यांचा नवीन रेक उपलब्ध करून देण्याची तयारी मध्य रेल्वेने सुरू केली आहे. नवीन रेक मिळाल्यानंतर ही गाडी वाढीव डब्यांसह धावणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'दैनिक सकाळ'ला दिली.

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