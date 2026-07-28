Grocery Price Hike: सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले, रोजच्या आयुष्यातील 'या' गोष्टी महाग; वाचा सविस्तर

वाशी : दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईचा फटका आता सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराला बसत असून, गृहिणींचे बजेट पार कोलमडले आहे. इंधन दरवाढ, वाहतूक खर्चातील वाढ, कच्च्या मालाची आवक आणि बाजारातील वाढती मागणी यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत किराणा वस्तूंच्या भावात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे..व्यापाऱ्यांच्या मते, इंधनाच्या वाढत्या किमतीमुळे मालवाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्याशिवाय काही भागांत झालेला कमी पाऊस, उत्पादनातील घट, साठेबाजीची शक्यता आणि वाढती मागणी यामुळे अनेक वस्तूंचे भाव तेजीत आहेत. घाऊक बाजारातील वाढलेल्या भावाची झळ थेट किरकोळ बाजारात पोहोचल्याने ग्राहकांना त्याचा फटका बसत आहे. .Mumbai Local: मुंबई लोकलला प्रवाशांमुळे उशीर, रेल्वे प्रशासनाचा दावा; नेमकं प्रकरण काय?.आगामी काही आठवड्यांत उत्पादन आणि पुरवठा सुरळीत राहिला, तर काही वस्तूंच्या किमती स्थिर राहू शकतात, मात्र इंधन दरात पुन्हा वाढ झाली किंवा पावसाचा परिणाम शेतीवर झाला, तर महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले..पावसामुळे निराशागेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे एपीएमसीत मंदीचे सावट पसरले आहे. आधीच पावसामुळे कसाबसा माल बाजारात दाखल होत असताना खरेदीदारांनी पाठ फिरवल्याने योग्य तो उठाव मिळत नाही. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर माल खराब होत असून, कचऱ्यात फेकून देण्याची वेळ व्यापाऱ्यांवर आली. बाजार समितीत पावसामुळे बाजारात होणाऱ्या मालाची आवक कमी झाली आहे. अनेकदा माल भिजलेला असल्याने तो जास्त काळ टिकत नाही..Mill Workers House: मुंबईसह ठाणे, मिरा-भाईंदरमध्येही घरे, गिरणी कामगारांसाठी म्हाडाचं मोठं पाऊल; जागेचा शोध सुरू.शेंगदाणेजानेवारी भाव - १४५जुलै भाव - १६०मूगडाळजानेवारी भाव - १२०जुलै भाव - १२५अख्खी मसूरजानेवारी भाव - २२०जुलै भाव - २४५हरभराजानेवारी भाव - ८५जुलै भाव - ९५साखरजानेवारी भाव - ४५जुलै भाव - ५३तूर डाळजानेवारी भाव - १२०जुलै भाव - १३०उडीद डाळ (पांढरी)जानेवारी भाव - ११०जुलै भाव - १३० .उडीद डाळजानेवारी भाव - १२०जुलै भाव - १३०मसूर डाळजानेवारी भाव - ९०जुलै भाव - १२०चणा डाळजानेवारी भाव - ८०जुलै भाव - ९५गहूजानेवारी भाव - ३४ ते ३८जुलै भाव - ४० ते ४८तांदूळजानेवारी भाव - ५५जुलै भाव - ६०चवळीजानेवारी भाव - १००जुलै भाव - ११०बाजरीजानेवारी भाव - ३०जुलै भाव - ४० ते ५०मटकीजानेवारी भाव - ११०जुलै भाव - १२०.वाटाणाजानेवारी भाव - ७०जुलै भाव - ८०नारळ (प्रति नग)जानेवारी भाव - ३० ते ३५जुलै भाव - ४० ते ६०सोयाबीन तेल (लिटर)जानेवारी भाव - १३५जुलै भाव - १५५शेंगदाणा तेल (लिटर)जानेवारी भाव - १७०जुलै भाव - १८५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.