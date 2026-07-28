मुंबई

Grocery Price Hike: सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले, रोजच्या आयुष्यातील 'या' गोष्टी महाग; वाचा सविस्तर

Inflation: दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईचा फटका किराण्याला बसत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत किराणा वस्तूंच्या भावात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Grocery Price Hike

Grocery Price Hike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाशी : दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईचा फटका आता सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराला बसत असून, गृहिणींचे बजेट पार कोलमडले आहे. इंधन दरवाढ, वाहतूक खर्चातील वाढ, कच्च्या मालाची आवक आणि बाजारातील वाढती मागणी यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत किराणा वस्तूंच्या भावात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.

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