मुंबईकरांसाठी मोठी आनंदवार्ता! भायखळा झूमध्ये ‘जंगलचा राजा’ लवकरच दिसणार; गुजरातकडून तत्त्वतः हिरवा कंदील

मुंबई : मुंबईतील भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान वनस्पती व प्राणी संग्रहालयात लवकरच सिहांची डरकाळी कानी पडणार आहे. चार ते पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर राणीच्या बागेत आशियाई सिंहाची जोडी येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई महापौर रितू तावडे यांनी पत्राद्वारे मागणी केल्यानंतर गुजरात सरकारने मंजुरी दिली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या भायखळा येथील प्राणिसंग्रहालयात आशियाई सिंह आणण्याचा दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला प्रस्ताव अखेर मार्गी लागणार आहे. गुजरातच्या 'सक्करबाग प्राणिसंग्रहालया'ने (Sakkarbaug Zoological Park) चार सिंहांच्या अदलाबदली प्रक्रियेवर देण्याची संमती दिली आहे..याप्रकरणी, गुजरातच्या 'सक्करबाग प्राणिसंग्रहालया'ने ६ मे रोजी 'वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय' यांच्या संचालकांना लिहिलेल्या एका पत्रात, सक्षम प्राधिकारी आणि नवी दिल्ली येथील 'केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणा'च्या (CZA) मंजुरीने दोन नर आणि दोन मादी आशियाई सिंह देण्यास मंजुरी दिल्याचे प्राणिसंग्रहालयाच्या संचालकांनी नमूद केले आहे..तथापि, पत्रात गुजरातच्या सक्करबाग प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाने सिंहांच्या बदल्यात मुंबईने जिराफांच्या दोन जोड्या, भारतीय एक-शिंगी गेंड्याची एक जोडी, किंवा सहा 'कॅप्युचिन' माकडे द्यावीत, अशी मागणी केली आहे..जिमी सिंहीणीचा २०१४ मध्ये मृत्यूभायखळा येथे राणी बागेत जिमी ही शेवटची सिंहीण होती. २०१४ मध्ये तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सिंह आणण्यासाठी प्रयत्न झाले नाही.