Mumbai: सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर आयोग आक्रमक, ७ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

विरार : वसई-विरार महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या, सुरक्षा उपाययोजना आणि आरोग्यविषयक अडचणी जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी सोमवारी महापालिकेला भेट दिली. .यावेळी त्यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करत सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. निर्धारित मुदतीत काम न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणीही करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला..महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा साधने, आरोग्य सुविधा, नियमित वेतन, विमा संरक्षण तसेच कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याबाबत अनेक तक्रारी आयोगाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार आयोगाने प्रत्यक्ष भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेतला.."वसई-विरार महानगरपालिकेत भेट दिल्यानंतर सफाई कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. हे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना न्याय हक्क मिळवून देणे हे आयोगाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्यभर दौरे करून परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मुकेश सारवान यांनी दिली..सफाई कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा साधने उपलब्ध करून न देणाऱ्या ठेकेदारांवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. "जे ठेकेदार कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करतात, आरोग्याच्या प्रश्नांकडे लक्ष देत नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. .यापूर्वीही अशा अनेक प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली असून त्याचा तपशील प्रशासनाला देण्यात येईल," असे त्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, महापालिका प्रशासनाला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत ठोस उपाययोजना आणि अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. "जर सात दिवसांत अहवाल सादर झाला नाही, तर आठव्या-नवव्या दिवशी कडक प्रकारची कारवाई करण्यात येईल," असा इशाराही सारवान यांनी दिला.