Pune Land Scam: उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय! शीतल तेजवानीला जामीन मंजूर; पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण

मुंबई: पुण्यातील मुंढवा येथील कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीला सोमवारी (ता. ८) उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तेजवानीचा कारागृहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.या कथित मोठ्या जमीन आणि बँक फसवणुकीप्रकरणी व्यावसायिक शीतल तेजवानीला अटक करण्यात आलेल्या तीन प्रकरणांपैकी पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणाची शीतलची अटक न्यायालयाने वैध ठरवली होती, तर उर्वरित दोन बँक फसवणूक प्रकरणातील अटक बेकायदा ठरवून जामीन मंजूर केला होता. .जवळपास ३०० कोटींच्या मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात तेजवानीची अटक वैध ठरवताना गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांमधील अटक प्रक्रियेत घटनात्मक हमींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र, न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकल पीठाने सोमवारी दोन लाख रुपयांच्या हमीपत्रावर तेजवानीला सशर्त जामीन मंजूर केला..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...प्रकरण काय?मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर जमीन संबंधित कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या व्यवहाराची चौकशी सुरू झाल्यानंतर पोलिसांनी शीतल तेजवानी यांची मुख्य सूत्रधार म्हणून दोन वेळा चौकशी केली होती. या प्रकरणात सुमारे १८०० कोटी रुपये मूल्याची जमीन अवघ्या ३०० कोटींत खरेदी केल्याचा आरोप होता. तसेच या व्यवहारासाठी केवळ ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरल्याचाही दावा करण्यात आला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.