मुंबई

Pune Land Scam: उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय! शीतल तेजवानीला जामीन मंजूर; पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण

Sheetal Tejwani conditional bail in land fraud case: मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपीला उच्च न्यायालयाकडून सशर्त दिलासा; २ लाखांच्या हमीवर सुटका, अटकेची वैधता कायम
High Court Decision Brings Relief to Sheetal Tejwani in Alleged ₹300 Crore Land Scam

High Court Decision Brings Relief to Sheetal Tejwani in Alleged ₹300 Crore Land Scam

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: पुण्यातील मुंढवा येथील कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीला सोमवारी (ता. ८) उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तेजवानीचा कारागृहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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