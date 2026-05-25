Mumbai News: गिरणी कामगारांना हक्काचे घरं नाहीचं, सरकारकडून पुन्हा मुंबईतील घरांचे गाजर

मुंबई : गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळावी, अशी आग्रही मागणी असतानाही राज्य सरकारने अनेक कामगारांना शेलू येथील घरांसाठी राजी केले आहे. त्याला कामगारांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला असतानाच राज्य सरकारने आता पुन्हा गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्याबाबतचे विविध पर्याय तपासण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा गिरणी कामगारांना मुंबईतील घरांचे गाजर दाखवले असल्याचा आरोप गिरणी कामगार कृती संघटनेने केला आहे. तसेच शेलू येथील घरांसाठी तयार झालेल्या कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे म्हटले आहे..गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्याबाबतचे पर्याय तपासण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची बैठक नुकतीच परळ येथे पार पडली. या वेळी गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळावी, अशी सर्व कामगारांची भूमिका होती..मात्र, २३ ते २४ हजार घरांपेक्षा अधिक घरे मुंबईत तयार होऊ शकत नसल्याचे लक्षात आल्याने कामगारांनी सरकारने शेलू येथील घरांसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यानुसार अनेक कामगारांनी शेलू प्रकल्पाला भेट देत संमती दिली आहे. गिरणी कामगार येथील घरे स्वीकारण्याच्या मनःस्थितीत असताना आता सरकारने समिती गठित करून गिरणी कामगारांकरिता मुंबईत घरे देता येतील, का याचा शोध घेण्यास सांगितले आहे..संभ्रम दूर करा !गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आता नव्याने नेमलेली समिती हा प्रकार गिरणी कामगारांची कुचेष्टा नाही का, असा सवाल गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत घेऊन किती कामगारांना मुंबईत घरे देता येतील की नाही, हे स्पष्ट करून संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी केली आहे.