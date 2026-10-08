मुंबई

MPSC Protest: विद्यार्थ्यांच्या ४ पैकी ३ मागण्या मान्य, MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचीही राज्यपालांकडे शिफारास; राज्य सरकारची कोर्टात माहिती

Maharashtra Tells Court Three MPSC Student Demands Are Accepted: एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारची मोठी माहिती; चारपैकी तीन मागण्या मान्य
MPSC Row Maharashtra Government Tells Court Three of Four Student Demands Accepted Resignation Recommendation Sent to Governor

MPSC Row Maharashtra Government Tells Court Three of Four Student Demands Accepted Resignation Recommendation Sent to Governor

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि गैरप्रकारविरहित पद्धतीने घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. परीक्षा प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला अविश्वास दूर करून त्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी राज्याने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. आंदोलक विद्यार्थी हे समाजकंटक नाहीत, असेही मत उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले.

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