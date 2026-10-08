मुंबई

Mulund Fire: मुलुंडमध्ये बांधकाम साइटवर मोठा स्फोट, आगीचा भडका, परिसरात धुराचे लोट; Video Viral

Mulund Fire Case: मुलुंड येथे एका बांधकामठिकाणी मोठी आग लागल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
Mulund Fire

Mulund Fire

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील मुलुंड येथे एका बांधकामठिकाणी मोठी आग लागल्याची घटना घडली आहे. मुलुंडमध्ये सुरू असलेल्या PAP प्रकल्पात अचानक आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आहे.

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