Mulund Fire: मुलुंडमध्ये बांधकाम साइटवर मोठा स्फोट, आगीचा भडका, परिसरात धुराचे लोट; Video Viral

मुंबई : मुंबईतील मुलुंड येथे एका बांधकामठिकाणी मोठी आग लागल्याची घटना घडली आहे. मुलुंडमध्ये सुरू असलेल्या PAP प्रकल्पात अचानक आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलुंड पूर्व येथील टाटा नगर परिसरात गुरुवार (ता. ८) रोजी दुपारच्या सुमारास भीषण आगीची घटना घडली. मुलुंडमध्ये सुरू असलेल्या एका बांधकाम इमारतीवरील कामगारांच्या शेडला मोठी आग लागली आहे. अग्निशमन दलाला १ वाजून ५४ मिनिटांच्या सुमारास या घटनेची माहिती मिळताच तातडीने अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या आग नियंत्रणात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत..Mumbai Goa Highway Work in Sangameshwar : संगमेश्वरमध्ये महामार्गावर वाहतूक एकेरीच; सप्तलिंगी पुलाचे काम नेमके पूर्ण कधी होणार?.दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. ज्यामध्ये एका बांधकामस्थळी मोठी आग लागल्याचे दिसून येत आहे. तसेच एकामागोमाग दोन ते तीन वेळा मोठा स्फोट झाल्याचे दिसत असून आगीचा भडका देखील उडाल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी परिसरात धुराचे मोठे लोट पसरले असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Dombivli: डोंबिवलीत रक्तरंजित राडा! भररस्त्यात 19 वर्षीय तरुणाच्या गळ्यावर सपासप वार, थरारक व्हिडिओ Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.