Bandra Demolition Drive : वांद्रेतील गरीबनगरात तणावपूर्ण शांतता! आतापर्यंत 500 पेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामांपैकी 400 हून अधिक बांधकामे जमीनदोस्त

मुंबई : वांद्रे पूर्वेतील गरीब नगर परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेने तिसऱ्या दिवशी वेग पकडला. आतापर्यंत ९० टक्के कारवाई पूर्ण करण्यात आली (Bandra East encroachment demolition drive) आहे. दगडफेक, लाठीचार्जमुळे दुसरा दिवस गाजला होता; मात्र आज या परिसरात तणावपूर्ण शांतता होती..तीन दिवसांच्या या कारवाईत आतापर्यंत ५००पेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामांपैकी ४००हून अधिक बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली असून, उर्वरित कारवाई पुढील दोन दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे. सकाळपासूनच गरीब नगर परिसरात जेसीबी, पोकलेन आणि ट्रकची वर्दळ सुरू होती. एका बाजूला अर्धवट पडलेल्या झोपड्या हटविण्याचे काम सुरू होते, तर दुसऱ्या बाजूला मलबा हटवण्यासाठी ट्रकची ये-जा सुरू होती. बुधवारच्या घटनेनंतर या भागात मोठा पोलिस बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला होता..दिवसभर पाडकाम आणि रात्री मलबा हटविण्याचे काम अशा दुहेरी पद्धतीने ही मोहीम राबवली जात आहे. संपूर्ण कारवाईसाठी १३ मशीन वापरल्या जात आहेत. दररोज सुमारे ४० ट्रकद्वारे ८० ते ९० मेट्रिक टन मलबा हटवला जात आहे. रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले की, २३ मेपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार असून, त्यानंतरही मलबा हटविणे, परिसर साफसफाई आणि बॅरिकेडिंगची कामे काही दिवस सुरू राहतील. पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी संपूर्ण परिसराला सुरक्षा कवच देण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे..स्थानिकांसाठी पाणी-जेवणबेघर झालेल्या नागरिकांसाठी रेल्वेकडून मदतदेखील सुरू आहे. गुरुवारी दोन हजारांहून अधिक पाण्याच्या बाटल्या व पाकीटबंद जेवणाचे वाटप करण्यात आल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अतिक्रमणमुक्त जागेवर भविष्यात इंटिग्रेटेड रेल्वे कॉम्प्लेक्स उभारण्याची रेल्वेची योजना आहे..दगडफेकप्रकरणी १२ जणांना अटकमुंबई : वांद्रे येथील रेल्वे प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरंभलेल्या अधिकृत बांधकामांच्या निष्कासन कारवाईस विरोध करीत पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्या जमावाविरोधात हत्येचा प्रयत्न, दंगल इत्यादी कलामांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. यातील सुमारे १२ जणांना अटक करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..निष्कासन कारवाईच्या दुसऱ्या दिवशी बुधवारी दुपारी साडेचारच्या सुमारास १०० ते १५० जणांच्या जमावाने पोलिसांवर दगडफेक सुरू केली. निर्मलनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद देणारे रेल्वे सुरक्षा बलाचे सहाय्यक उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह यांच्या जबाबानुसार बंदोबस्तावरील पोलिसांच्या फौजफाट्याने या जमावास मागे हटण्याची, निष्कासन कारवाई न रोखण्याची अनेकदा सूचना केली. मागे न हटल्यास योग्य त्या बळाचा वापर केला जाईल याबाबत पूर्वकल्पना दिली. मात्र जमाव मागे हटण्याऐवजी अधिक आक्रमक झाला. जमावाने पोलिसांवर दगडफेक सुरू केली..काहींनी बांधकामासाठी वापर होणारे काँक्रीटचे ब्लॉक पोलिसांच्या दिशेने भिरकावले. त्यामुळे जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य बळाचा वापर करावा लागला. या दगडफेकीत पोलिसांसह नागरिकही जखमी झाले. जखमींपैकी एका पोलिस शिपायाचा हात, तर दुसऱ्याचे नाक फ्रॅक्चर झाले. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींव्यतिरिक्त गुन्ह्यात सहभागी इतरांचा शोध सुरू असल्याचे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.