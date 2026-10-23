Mumbai Local: मुंबईकरांनो लोकलचा लेटमार्क विसरा, आता ताशी १०० किमी वेगाने गाड्या धावणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. मात्र झाड कोसळणे, तांत्रिक बिघाड किंवा मेगाब्लॉकमुळे अनेकदा लोकल विलंबाने धावतात. यामुळे प्रवाशांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. मात्र प्रवाशांचे होणारे हे हाल आणि लोकलला लागणारा लेटमार्क आता इतिहास जमा होण्याची शक्यता आहे. .मध्य रेल्वेवरील कल्याण-कसारा मार्ग आणि खर्डी ते कसारा स्थानकांदरम्यान उभारण्यात आलेल्या तिसऱ्या रेल्वेमार्गावरून प्रवासी वाहतूक सुरू केली जाणार आहे. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी (CRS) यासाठी अधिकृत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास आता अधिकच सुसाट होणार असून लोकलला लागणार लेटमार्क देखील कायमचा निघणार असल्याचा अंदाज आहे. .Mumbai News: विकासासाठी हिरवाईचा बळी! गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्गासाठी १,५२४ झाडांवर कुऱ्हाड; सामाजिक संघटनांचा विरोध.मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, टिटवाळा, आसनगाव, कसारा तसेच इतर उपनगरीय भागातून दररोज लाखोजण कामानिमित्त मुंबईच्या दिशेने प्रवास करतात. याठिकाणी लोकलसह मेल-एक्सप्रेस आणि मालगाड्यांची वाहतूक करण्यासाठी मोजक्याच मार्गिका उपलब्ध असल्याने वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण होत होता, त्याचका फटका प्रवाशांना बसत होता. त्यामुळे आता कल्याण-कसारा मार्ग आणि खर्डी ते कसारा स्थानकांदरम्यान तिसरी रेल्वे मार्गिका सुरु करण्यात आली आहे..Mumbai Bomb Threat: शाळेवर ग्रेनेड, रेसकोर्सवर स्फोट...; बॉम्बस्फोटाच्या धमकीत नेमकं काय? एका सेलिब्रिटीचंही नाव.कसा आहे प्रकल्प?कल्याण-कसारा तिसरा रेल्वेमार्गाची एकूण लांबी - ६७ किलोमीटरवेगमर्यादा - संबंधित सिग्नलच्या दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी १०० मीटर अंतरापर्यंत ताशी ३० किलोमीटर इतकी वेग मर्यादा लागूचाचणी - रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी १८ ऑक्टोबर रोजी विशेष रेल्वेच्या माध्यमातून या मार्गावर वेगाची चाचणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.