मुंबई

गर्लफ्रेंडसोबत तरुण रात्री लॉजवर गेला, रूममध्ये प्रेयसीला....; नवी मुंबईत घडली धक्कादायक घटना

Navi Mumbai Crime: प्रियकराला भेटायला लॉजवर गेली असता तरुणीसोबत प्रियकराने धक्कादायक प्रकार केल्याचे समोर आले आहे.
Navi Mumbai Crime

Navi Mumbai Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : प्रियकराला भेटण्यासाठी लॉजमध्ये गेलेल्या तरुणीची गळा आवळून हत्या केल्यानंतर प्रियकराने त्याच खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उलवे येथे उघडकीस आली. उलवे सेक्टर-९ मधील एका लॉजमध्ये बुधवारी (ता. ११) रात्री हा प्रकार घडला.

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