गर्लफ्रेंडसोबत तरुण रात्री लॉजवर गेला, रूममध्ये प्रेयसीला....; नवी मुंबईत घडली धक्कादायक घटना

नवी मुंबई : प्रियकराला भेटण्यासाठी लॉजमध्ये गेलेल्या तरुणीची गळा आवळून हत्या केल्यानंतर प्रियकराने त्याच खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उलवे येथे उघडकीस आली. उलवे सेक्टर-९ मधील एका लॉजमध्ये बुधवारी (ता. ११) रात्री हा प्रकार घडला..११ नोव्हेंबर रोजी मयत गौरव भारद्वाज आणि अक्षिता चौधरी हे दोघे हॅपी रेसिडेन्सी लॉजवर आले होते. त्यानंतर सायंकाळी ६ ते १२ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री १ वाजण्याच्या दरम्यान लॉजमधील रूम क्रमांक ३०१ मध्ये हा प्रकार घडला. अक्षिता सत्यवीर चौधरी (वय २३) आणि भारत पंकज भारद्वाज ऊर्फ गौरव (वय २४) अशी मृतांची नावे आहेत. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात प्रेमप्रकरणातून ही घटना घडल्याचे समोर आले असून, हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .छटपूजेसाठी उल्हास नदीत मातीचा भराव, महसूल विभागाची कारवाई; पालिकेला कारणे दाखवा नोटीस.अक्षिता कॅनडामध्ये रुग्णालयात काम करत होती. दिवाळीनिमित्त ती आई-वडिलांकडे आली होती. गुरुवारी ती पुन्हा कॅनडाला जाणार होती. दरम्यान, भारत तिला भेटण्यासाठी उत्तर प्रदेशातून उलवे येथे आला होता. तो अक्षिताच्या घराजवळील एका लॉजमध्ये थांबला होता..अक्षिता भारतला भेटण्यासाठी लॉजमध्ये गेली होती, मात्र घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. संपर्क न झाल्याने तिच्या आई-वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी तिच्या मोबाईलच्या लोकेशनच्या आधारे शोध सुरू केला. चौकशीदरम्यान अक्षिता एका तरुणासोबत लॉजमध्ये आल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली. .'टोरंट' प्रकल्पाच्या रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा, ६०० एकर वनक्षेत्र बाधित होणार; जमीन मोजणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु.संबंधित खोलीतून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने पोलिसांनी दरवाजा उघडून पाहणी केली. त्या वेळी अक्षिता मृतावस्थेत पडलेली, तर भारत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.