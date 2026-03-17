मुंबई

सेवानिवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवास! पण कुठे आणि कसा? परिवहनमंत्र्यांची मोठी घोषणा

ST Bus : एसटीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवास करता येणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्र्यांनी दिली आहे.
Retired ST Employees Free Travel

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : एसटीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी सरनाईक यांनी विधान भवन येथे बैठक घेतली.

Related Stories

No stories found.