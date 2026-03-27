Mumbai News : धावत्या जलद लोकलवर दगडफेक; महिला प्रवासी गंभीर जखमी

- नितीन बिनेकरमुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून बदलापूरकडे जाणाऱ्या संध्याकाळी ७.१४ वाजताच्या जलद लोकलवर दादर स्थानकाजवळ दगडफेक झाल्याची घटना शुक्रवारी घडली. या घटनेत महिला डब्यातील एका प्रवासी महिलेच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली असून तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकल दादर स्थानकाच्या आगोदर सिग्नलमुळे काही क्षण थांबली असताना रेल्वेमार्गाच्या डाव्या बाजूकडून अज्ञात व्यक्तीने मोठा दगड महिला डब्याकडे फेकला. हा दगड एका महिलेच्या डोळ्याला लागल्याने ती गंभीर जखमी झाली. घटनेनंतर सहप्रवाशांनी आरडाओरड केल्यानंतर आरपीएफ आणि जीआरपी पोलिसांनी महिलेला तातडीने शीव येथील लोकमान्य टिळक महानगरपालिका (सायन) रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले..या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे. दगडफेक करणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असल्याची माहिती मिळत आहे..सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवरधावत्या लोकलवर होणाऱ्या दगडफेकीच्या घटनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संवेदनशील ठिकाणी अधिक सुरक्षा तैनात करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.