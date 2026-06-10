मुंबई

Mumbai: तानसा नदीवरील जुन्या पुलाच्या दुरुस्तीला संथ गती; भरती-ओहोटी व दलदलीमुळे कामात अडथळे

Historical Importance of the Tansa River Bridge: तानसा नदीवरील 65 वर्षे जुन्या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम संथ गतीने सुरू असून भरती-ओहोटी व दलदलीमुळे अडथळे निर्माण होत आहेत.
Mumbai

Mumbai

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार: मुंबईला गुजरात तसेच उत्तर भारताशी जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरील खानिवडे येथील तानसा नदीवरील ६५ वर्षे जुन्या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून या पुलावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आल्याने कशीद, कोपर, खराटतारा आणि खानिवडे परिसरातील नागरिकांना मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागत आहे.

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