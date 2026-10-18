Mumbai Firing: वडाळ्यात रात्री गोळीबाराचा थरार! कारमधून उतरले अन् तरूणावर गोळ्या झाडल्या; तिघांना अटक, Video Viral

मुंबई : मुंबईतील वडाळा परिसरात थरारक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. वडाळ्यातील एसआयडब्ल्यूएस (SIWS) कॉलेजजवळील चार रस्ता परिसरात काही जणांनी एका व्यक्तीवर गोळीबार केल्याची घटना घडली. या जीवघेण्या हल्ल्यात तरुणाचा जीव सुदैवाने वाचला असून पोलिसांनी तासाभरात धडक कारवाई करत आरोपींना अटक केली आहे. मात्र या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, वडाळा (प) येथील आर. ए. किडवाई रोडवर एसआयडब्ल्यूएस (SIWS) कॉलेजजवळील चार रस्ता परिसरात ही गोळीबाराची घटना घडली. रात्रीच्या सुमारास ओला कारमधून उतरत तीन जणांनी रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका तरुणावर तीन राऊंड फायरिंग केली. यावेळी प्रसंगावधान राखत पीडित तरुणाने वेळीच धाव घेत स्वत:चा जीव वाचवला. या घटनेनंतर आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला. मात्र अचानक घडलेल्या या गोळीबाराच्या घटनेमुळे परिसरात एकच दहशत पसरली आहे..Mumbai News: पवई तलावाचे पाणी पिण्यायोग्य होणार, महापालिका जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणार .दरम्यान, या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच माटुंगा पोलीस ठाण्याचे पथक आणि गुन्हे शाखा युनिट-४ टीम घटनास्थळी दाखल झाली. पोलिसांनी कारवाई करत फरार झालेल्या तीन आरोपींना तासाभरात अटक केली आहे. सध्या पोलिसांकडून या गोळीबारामागचं कारण काय आहे? तसेच या मागे आणखी कोणाचा हात आहे का? याचा तपास केला जात आहे..ओला चालकाचा दावावडाळा परिसरात घडलेल्या या घटनेत आरोपी ज्या ओला कारमधून प्रवास करत होते, त्या ओला कारचा चालकही घटनास्थळी उपस्थित होता. मात्र 'या गोळीबाराच्या पूर्वनियोजनाची कोणतीही माहिती नव्हती ' असा दावा त्याने केला आहे..Mumbai Weather: मुंबईकर घामाने भिजणार! पुढील ३ दिवसात तापमानात मोठे बदल होणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.