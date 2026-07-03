Thane News: अखेर कल्याण-मुरबाड रेल्वेमार्गाला हिरवा कंदील! 18 गावांतील 151 हेक्टर जमीन संपादित होणार; मार्ग आणि स्टेशन काय असणार?

कल्याण : कल्याण-शहाड-अंबिवली मार्गावरून जाणाऱ्या आणि दीर्घकाळापासून अपेक्षित असलेल्या कल्याण-मुरबाड रेल्वे मार्गाचे काम अखेर सुरू झाले असून, या प्रकल्पासाठी १८ गावांमधील जमिनींचे संपादन केले जाणार आहे. कल्याण आणि मुरबाड तालुक्यांमधील एकूण १५१ हेक्टर जमीन संपादित करण्याबाबतची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जमीनमालकांना यासंदर्भातील आपल्या सूचना आणि हरकती ३० दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक आह.या नवीन रेल्वे मार्गाच्या उभारणीची मागणी अनेक दशकांपासून केली जात आहे; विशेषतः, कल्याणला अहिल्यानगरशी जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. कल्याण आणि मुरबाड यांना जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाच्या उभारणीचीही दीर्घकाळापासून मागणी होत आहे; या प्रकल्पामुळे कल्याण आणि मुरबाड तालुक्यातील जे विकासापासून अद्याप वंचित राहिले आहेत त्या गावांचा विकास होण्यास मदत होईल..Mumbai Rain: मुंबईत दोन दिवस 'रेड अलर्ट'! ठाणे, पालघरमध्ये ही अतिवृष्टीचा इशारा; हवामान विभागानं काय सांगितलं? .तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी २०१६ मध्ये कल्याण-मुरबाड रेल्वे मार्गाची घोषणा केली होती. तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकार समान भागीदारीतून या मार्गाचे बांधकाम करतील, असा निर्णयही घेण्यात आला होता. सुरुवातीला ही रेल्वे मार्गिका उल्हासनगरमधून नेण्याबाबत चर्चा होती; मात्र, नंतर कल्याण, आंबिवली आणि टिटवाळा मार्गे ही मार्गिका उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मार्गाची एकूण लांबी २८ किलोमीटर असेल..या मार्गाच्या उभारणीसाठी सुमारे २१४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून, यासाठी अंदाजे ८३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. भूसंपादनासाठी मोठा खर्च येणार आहे; रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मार्चमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या मार्गासाठी निधीची घोषणा केली होती. त्यानंतर, आता या मार्गासाठी प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. भूसंपादनाबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे..यासाठी कल्याण तालुक्यातील १० गावे आणि मुरबाड तालुक्यातील ८ गावे अशा एकूण १८ गावांमधील सुमारे १५१.४४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे, संबंधित जमीनमालकांना जमिनीबाबतच्या आपल्या सूचना आणि हरकती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कल्याण तालुक्यातील मोहने, अटाली, आंबिवली, बाल्यानी, मोहिली, रेवती, गावगाव, कोलीब, केलानी आणि मामनोली या गावांमध्ये एकूण ७१.८६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाईल..Mumbai News: तापामुळे रुग्णालयात दाखल; सकाळी ठाकरे गटाच्या ३२ वर्षीय नेत्याचा संशयास्पद मृत्यू, तीन महिन्यांपूर्वीच लग्न झालं होतं .त्याच वेळी, मुरबाड तालुक्यातील पोटगाव, घोरले, नंदन, पाशेणी, देवपे, शास्त्रीनगर, माळीनगर आणि मुरबाड शहर या आठ भागांमधील ७९.५७ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. मुरबाड आणि कल्याण तालुक्यातील प्रवाशांनी या भागात प्रभावी सार्वजनिक वाहतूक आणि दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव असल्याची तक्रार अनेक काळापासून केली आहे. मुरबाड तालुक्यातील प्रवासी आणि कर्मचारी सध्या रेल्वे प्रवासासाठी बदलापूर, शहाड, कल्याण आणि टिटवाळा या स्थानकांवर अवलंबून आहेत. मुरबाड ते बदलापूर हे अंतर ३४ किलोमीटर आणि मुरबाड ते शहाड रेल्वे स्थानक हे अंतर २९ किलोमीटर असल्याने, या विकासकामाचा या प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.