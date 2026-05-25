Nanded: सी लिंकच्या धर्तीवर गोदावरी नदीवर पूल, जालना-नांदेड समृद्धी कनेक्टरच्या कामाला सुरुवात

नांदेड: जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग कनेक्टर प्रकल्पामुळे नांदेड शहराच्या विकासाला नवे परिमाण मिळणार असून, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचे चित्र बदलण्याची क्षमता या प्रकल्पात असणार आहे. या अंतर्गत शहरातील प्रमुख मार्गांवर उड्डाणपूल उभारणीसह गोदावरी नदीवर सी-लिंकच्या धर्तीवर आधुनिक पूल पूल उभारण्यात येणार आहे. या कामांना सुरवात झाली असून, शहरी विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिली..हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यांना समृद्धी महामार्गाशी थेट जोडला जाणार आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, मुंबई तसेच राज्यातील इतर महत्त्वाच्या शहरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे..४.४८ किलोमीटरचा चारपदरी उड्डाणपूलनांदेड शहरातील हिंगोली गेट, बाफना चौक, देगलूर नाका, छत्रपती चौक आणि धनेगाव जंक्शन या वर्दळीच्या मार्गावर ४.४८ किलोमीटरचा चारपदरी उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. पुलाखाली स्थानिक वाहतुकीसाठी स्वतंत्र स्लिप रोडची व्यवस्था राहणार असल्याने अंतर्गत वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल. यामुळे सिग्नलवरील गर्दी कमी होऊन वेळ व इंधनाची बचत होणार आहे..वाहतूक वळविण्यात येणारगोदावरी नदीवरील सध्याचा पूल वाढत्या वाहतुकीमुळे अपुरा पडत असल्याने नवीन आणि अधिक सुरक्षित पूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे काम फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, बांधकाम काळात काही प्रमाणात वाहतूक वळविण्यात येणार आहे. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..प्रकाशयोजनेमुळे पुलाचेही सौंदर्य खुलणारगोदावरी नदीवर उभारण्यात येणारा नवीन पूल हा या प्रकल्पाचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहे. मुंबईतील सी-लिंकच्या धर्तीवर केबल-स्टेड तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा पूल उभारण्यात येणार आहे. आकर्षक डिझाइन, आधुनिक रचना आणि उच्च सुरक्षाव्यवस्था ही या पुलाची वैशिष्ट्ये असतील. नव्या पुलामुळे जुन्या पुलावरील ताण कमी होऊन वाहतुकीचा वेग वाढण्यास मदत होणार आहे. रात्रीच्या प्रकाशयोजनेमुळे पुलाचे सौंदर्य अधिक खुलणार असून, तो नांदेडची नवी ओळख ठरणार आहे.