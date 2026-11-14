Dhruvraj Elephant Death News : अडीच दशकांची साथ अखेर संपली! अलकनूरच्या श्री करिसिद्धेश्वर देवस्थानचा लाडका 'ध्रुवराज' हत्ती काळाच्या पडद्याआड, प्रकृती खालावल्याने निधन

बेळगाव : रायबाग तालुक्यातील अलकनूर येथील श्री करिसिद्धेश्वर देवस्थानचे वैभव आणि गेल्या अडीच दशकांपासून भाविकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनलेला ध्रुवराज हत्ती शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी काळाच्या पडद्याआड गेला. गेल्या काही दिवसांपासून प्रकृती अस्वस्थामुळे त्रस्त असलेल्या ध्रुवराजची उपचार सुरू असतानाच निधन झाले. त्याच्या निधनाची वार्ता समजताच अलकनूर गावासह परिसरातील भाविक, ग्रामस्थ आणि त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांमध्ये शोककळा (Dhruvraj elephant Alaknur Belagavi) पसरली..सुमारे २५ वर्षांपूर्वी ध्रुवराजला श्री करिसिद्धेश्वर मठात आणण्यात आले होते. तेव्हापासून तो देवस्थानच्या धार्मिक परंपरेचा आणि परिसरातील सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला होता. काळाच्या ओघात ध्रुवराज आणि अलकनूर ग्रामस्थ यांच्यात एक वेगळे भावनिक नाते निर्माण झाले. देवस्थानात येणाऱ्या भाविकांसाठी तो आपुलकी आणि जिव्हाळ्याचे प्रतीक बनला होता. त्याच्या शांत स्वभावामुळे लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनाच त्याच्याविषयी विशेष आकर्षण होते..देवस्थानातील धार्मिक कार्यक्रम, उत्सव आणि विविध सोहळ्यांमध्ये ध्रुवराजची उपस्थिती नेहमीच लक्षवेधी ठरत असे. त्याच्या भव्य शरीरयष्टीसह शांत आणि संयमी वावरामुळे देवस्थानच्या परिसराला एक वेगळी शोभा प्राप्त झाली होती. ध्रुवराजचे दर्शन घेण्यासाठी अनेक भाविक आवर्जून येत असत. त्याच्या सान्निध्यात अनेकांच्या आठवणी जोडल्या गेल्या होत्या. गेल्या काही दिवसांपासून ध्रुवराजची प्रकृती खालावली होती. त्याच्यावर उपचार सुरू होते. त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी, त्यासाठी माहूत आणि देवस्थानच्या व्यवस्थापनाकडून प्रयत्न केले जात होते..Rare Historical Documents : इ.स. 1789 मध्ये कसा चालायचा कारभार? राजापुरात सापडल्या मोडीलिपीतील दुर्मिळ कागदपत्रांच्या नोंदी; कर्ज, वतनवाटपावरून संघर्षाची माहिती उघड.मात्र, प्रकृतीने साथ न दिल्याने शुक्रवारी सकाळी त्याचे निधन झाले. अडीच दशकांपासून देवस्थानच्या परिसरात घुमणारा त्याच्या पावलांचा नाद आता कायमचा थांबला आहे. ध्रुवराजच्या निधनाची माहिती पसरताच देवस्थान परिसरात शोक व्यक्त करण्यात आला. देवस्थानचे अध्यक्ष नागाप्पा कंठीकार, माहूत, स्थानिक नागरिक, भाविक आणि ध्रुवराजवर प्रेम करणाऱ्या अनेकांनी त्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.