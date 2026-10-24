Chandrakant Patil Statement On Gokul Election : 'गोकुळ'मध्ये निकालाचा अंदाज चुकला, पण...; पुणे पदवीधर अन् शिक्षकमध्ये भाजपचा एकतर्फी विजय होणार, चंद्रकांत पाटलांचा मोठा दावा

कोल्हापूर : गेल्या तीन आठवड्यांतील प्रचारातून पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूक भाजपसाठी एकतर्फी होऊन पक्षाचे दोन्ही उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे व्यक्त (Teachers Constituency election process) केला. दरम्यान, ‘गोकुळ’ निवडणुकीत अंदाज चुकायला नको होता; पण चुकणे हे काय विशेष नाही, असेही ते म्हणाले..निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी कमला कॉलेज येथील मतदान केंद्रावर भेट देऊन कार्यकर्ते व मतदारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मतदारांना गुलाब पुष्प दिले. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..मंत्री पाटील म्हणाले, ‘निवडणुकीचे वातावरण पाहता भाजपच्या ‘पदवीधर’च्या उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव व ‘शिक्षक’चे उमेदवार कौस्तुभ गावडे हे दोन्ही उमेदवार ५० टक्क्यांच्या वर कोट्याने विजयी होतील. दोन्ही उमेदवार उच्चविद्याविभूषित असून, त्यांच्या घराण्याला सामाजिक व शैक्षणिक पार्श्वभूमी आहे. यापूर्वीच्या निवडणुका पाहता जवळपास दहा हजार मतदान बाद झाले आहे. त्यामुळे चांगल्या उमेदवारांना फटका बसला आहे. तसे यावेळी होऊ नये, यासाठी मतदान जास्त होण्याचा टक्का वाढविणे व मतदान बाद होण्याचे प्रमाण टाळणे, याकडे अतिशय सुक्ष्म पद्धतीने लक्ष दिले आहे.’.‘गोकुळ’च्या निवडणुकीतील अंदाजाविषयी ते म्हणाले, ‘या निवडणुकीचा परिणाम पुढील कोणत्याही निवडणुकीवर होणार नाही. कारण, एका निवडणुकीचा दुसऱ्या निवडणुकीशी काहीही संबंध नसतो. ‘गोकुळ’च्या पराभवाचे ३२ मुद्दे निघतील.’.Gokul Election Results : सतेज पाटलांच्या विजयामुळे धास्ती? 'गोकुळ'च्या निकालाने महायुती बॅकफूटवर? कोल्हापूर जिल्हा बँकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता.‘मंत्री मुश्रीफ यांना दु:ख होणे स्वाभाविक’‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा मुलगा पराभूत झाला, याचे त्यांना दु:ख असणे स्वाभाविक आहे. कारण, ते नेते असले तरी ते पहिल्यांदा वडील आहेत. त्यामुळे त्यांना हे दु:ख काही दिवस राहील, असे मंत्री पाटील म्हणाले..शिवसेनेने मैत्रीपूर्ण लढत न करता ताकद लावलीशिक्षक मतदारसंघात शिवसेनेने मैत्रीपूर्ण लढत न करता आपल्या उमेदवारासाठी ताकद लावली आहे. यामुळे भाजप व शिवसेनेत मतभेद असले, तरी मनभेद नाहीत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या उमेदवारासाठी ताकद लावली असली, तरी भाजपचे कौस्तुभ गावडे हेच विजयी होतील, असे मंत्री पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.