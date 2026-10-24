कोल्हापूर

Chandrakant Patil Statement On Gokul Election : 'गोकुळ'मध्ये निकालाचा अंदाज चुकला, पण...; पुणे पदवीधर अन् शिक्षकमध्ये भाजपचा एकतर्फी विजय होणार, चंद्रकांत पाटलांचा मोठा दावा

Chandrakant Patil Teachers Constituency election news : कोल्हापुरात चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघात भाजपच्या डॉ. स्मिता जाधव आणि कौस्तुभ गावडे यांच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला.
Chandrakant Patil Teachers Constituency election news

Chandrakant Patil Teachers Constituency election news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गेल्या तीन आठवड्यांतील प्रचारातून पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूक भाजपसाठी एकतर्फी होऊन पक्षाचे दोन्ही उमेदवार निवडून येतील, असा विश्‍वास उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे व्यक्त (Teachers Constituency election process) केला. दरम्यान, ‘गोकुळ’ निवडणुकीत अंदाज चुकायला नको होता; पण चुकणे हे काय विशेष नाही, असेही ते म्हणाले.

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