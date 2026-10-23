कोल्हापूर

Gadhinglaj Youth Death : गडहिंग्लजमध्ये अंगावरची हळद निघण्यापूर्वीच काळरात्र! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी 22 वर्षीय तरुणाने संपवले जीवन

Newly Married Gadhinglaj Youth Ashok Yawari Dies After 45 Days : गडहिंग्लज येथील २२ वर्षीय अशोक यावारी यांनी लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी विष प्राशन केले. दीड महिन्याच्या उपचारानंतर त्यांचा मृत्यू झाला.
Ashok Suresh Yawari death case

Ashok Suresh Yawari death case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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गडहिंग्लज : सात सप्टेंबरला रात्री दहा वाजता तो विवाहवेदीवर चढला. लगेच दुसऱ्या दिवशी (ता. ८) सायंकाळी पाच वाजता अंगावरची हळद निघण्यापूर्वीच विष प्यायला. दीड महिन्यापासून जगण्यासाठी सुरू असलेला त्याचा संघर्ष अखेर आज पहाटे (Youth Consumed Poison Day After His Wedding) थांबला. अशोक सुरेश यावारी (वय २२, रा. गडहिंग्लज) असे या मृत युवकाचे नाव आहे.

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