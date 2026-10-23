Gadhinglaj Youth Death : गडहिंग्लजमध्ये अंगावरची हळद निघण्यापूर्वीच काळरात्र! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी 22 वर्षीय तरुणाने संपवले जीवन

गडहिंग्लज : सात सप्टेंबरला रात्री दहा वाजता तो विवाहवेदीवर चढला. लगेच दुसऱ्या दिवशी (ता. ८) सायंकाळी पाच वाजता अंगावरची हळद निघण्यापूर्वीच विष प्यायला. दीड महिन्यापासून जगण्यासाठी सुरू असलेला त्याचा संघर्ष अखेर आज पहाटे (Youth Consumed Poison Day After His Wedding) थांबला. अशोक सुरेश यावारी (वय २२, रा. गडहिंग्लज) असे या मृत युवकाचे नाव आहे..याबाबत माहिती अशी : आठ सप्टेंबरला विष प्यायल्यानंतर अशोकवर येथील खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू होते. नातलग आणि मित्रमंडळी त्याला विष पिण्यामागचे कारण सातत्याने विचारत होते. मात्र, सांगतो.. सांगतो.. म्हणत अखेर तो जीवाला मुकला. त्यामुळे या घटनेमागचे कारणही गुलदस्त्यातच राहिले. काही वर्षांपूर्वी त्याच्या आईचेही निधन झाल्याने घरी तो आणि वडील सुरेश दोघेच राहात होते..Jarange Patil Audio Clip : जरांगे-पाटील यांच्या व्हायरल ऑडिओ क्लिप प्रकरणाला मोठे वळण! मंत्री उदय सामंतांनी केली 'ही' मागणी, भाजपलाही खुलासा करण्याचं केलं आवाहन.वडिलांच्या जागेवर पालिकेत नोकरी लागल्यानंतर अशोकच्या लग्नाची चर्चा सुरू झाली. दुंडगे येथील नात्यातीलच मुलीशी ७ सप्टेंबरला रात्री दहा वाजता त्याची लग्नगाठ बांधली. दरम्यान, त्यांच्या घराचे बांधकामही सुरू होते. मित्रांना फोन करून तो या साऱ्याचे टेन्शन येत असल्याचे सांगत होता..अंगावरची हळद निघण्यापूर्वीच दुसऱ्याच दिवशी तो सायंकाळी विष प्यायला. त्याला तातडीने खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, दीड महिन्यानंतर त्याचा जगण्यासाठी सुरू असलेला संघर्ष संपला. सज्जन कांबळे यांनी या घटनेची फिर्याद गडहिंग्लज पोलिसांत दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.