Gokul Chairman Election Satej Patil : गोकुळमध्ये कोरमचा पेच सुटणार? गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी २५ संचालक एकत्र येतील; सतेज पाटलांना विश्वास

Gokul Chairman Election : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीवरून कोरमचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता असताना, समविचारी आघाडीचे प्रमुख आमदार सतेज पाटील यांनी २५ संचालक एकत्र येतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना अध्यक्ष करण्यासाठी सर्व संचालक पुढे येतील. निवडणुकीतील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून दूध संघाच्या हितासाठी सर्वजण एकत्र येतात. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीची सभा कोरमअभावी अडेल, असे वाटत नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले..गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकत महायुतीच्या १२ जागांच्या तुलनेत एका जागेची आघाडी घेतली. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी एकूण २५ संचालकांपैकी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. समविचारी आघाडीकडे १३ संचालक असल्याने अध्यक्ष निवडीसाठी महायुतीच्या किमान एका संचालकाची उपस्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे महायुतीचे संचालक सभेला उपस्थित राहणार का, याकडे दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे..मतमोजणीनंतरच आपण सर्व दूध उत्पादकांचे प्रतिनिधी असल्याचे स्पष्ट केले होते, असे सांगत सतेज पाटील यांनी निवडणुकीतील गटबाजी आता संपल्याचे संकेत दिले. निवडणुकीत कोण कोणत्या बाजूने लढले, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा नसून दूध संघासाठी सर्वांनी एकत्र काम करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..Gokul Election Result 2026 In Kolhapur : 'गोकुळ'च्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! अध्यक्ष निवडीत महायुती टाकणार मोठा डाव? 'समविचारी'ने 13 जागा जिंकूनही....समविचारी आघाडीचे संभाव्य अध्यक्ष शशिकांत पाटील-चुयेकर हे गोकुळचे संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे चिरंजीव आहेत. यापूर्वी त्यांची अध्यक्ष होण्याची संधी हुकली होती. आता त्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता असताना महायुतीची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.महायुतीतील माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे आणि नविद मुश्रीफ यांच्यासह शौमिका महाडिक यांना निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे नव्या संचालक मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत अध्यक्ष निवडीसाठी महायुती सहकार्य करणार की कोरमचा प्रश्न निर्माण होणार, हे २९ ऑक्टोबरच्या सभेत स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.