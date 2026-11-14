कोल्हापूर

Gokul Annual General Meeting 2026 Date : 'गोकुळ'ची सर्वसाधारण सभाही गाजणार; न झालेली सभा 30 नोव्हेंबरपूर्वी घ्यावी लागणार, 25 रोजी न्यायालयात सुनावणी

Gokul annual general meeting 2026 date : गोकुळ दूध संघाची रखडलेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० नोव्हेंबरपूर्वी घेणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष निवडीच्या न्यायालयीन वादाची २५ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार असून त्यानंतर सभेची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
Gokul chairman election court case

Gokul chairman election court case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळची न झालेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० नोव्हेंबरपूर्वी घ्यावी लागणार आहे. आजपर्यंतच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रमाणेच ही सभाही गाजण्याची शक्यता आहे. अध्यक्ष निवडीचा न्यायालयीन लढा अजून सुरूच आहे. त्याची सुनावणी २५ नोव्हेंबरला (Kolhapur Gokul Milk Union latest news) आहे. त्यानंतर वार्षिक सर्वसाधारण सभेची तारीख निश्‍चित होण्याची शक्यता आहे.

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