Gokul Annual General Meeting 2026 Date : 'गोकुळ'ची सर्वसाधारण सभाही गाजणार; न झालेली सभा 30 नोव्हेंबरपूर्वी घ्यावी लागणार, 25 रोजी न्यायालयात सुनावणी

कोल्हापूर : गोकुळची न झालेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० नोव्हेंबरपूर्वी घ्यावी लागणार आहे. आजपर्यंतच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रमाणेच ही सभाही गाजण्याची शक्यता आहे. अध्यक्ष निवडीचा न्यायालयीन लढा अजून सुरूच आहे. त्याची सुनावणी २५ नोव्हेंबरला (Kolhapur Gokul Milk Union latest news) आहे. त्यानंतर वार्षिक सर्वसाधारण सभेची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे..सहकारी संस्थांना त्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबरपूर्वीच घ्यावी लागते. या सभेचा वृत्तांत उपनिबंधकांकडे द्यावा लागतो. मात्र, गोकुळ दूध संघावर प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती होती. तसेच तेथील वाद न्यायालयात असल्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत वाढ दिली आहे. ३० सप्टेंबरपूर्वीच सभा घ्यावी लागली, तर अहवाल छपाईपासून सर्वकाही तयारी प्रशासकीय मंडळाने केली होती. मात्र, दोन महिन्यांची मुदत वाढ मिळाल्यामुळे ही सभा होऊ शकली नाही. आता ३० नोव्हेंबरपूर्वी ही सभा घेणे आवश्यकच आहे..वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी सर्व संचालक गोवागावी, विशेष करून प्रत्येक तालुक्यात किमान एक जाहीर सभा घेतात. त्यामध्ये दूध उत्पादकांना गोकुळच्या कारभाराची माहिती देतात. त्यांना वार्षिक सभेपूर्वी विश्वासात घेतात. मात्र, आता इतका वेळ गोकुळच्या संचालकांकडे असणार नाही..Gokul Milk Price Hike : 'गोकुळ'कडून तूर्तास दूध दरवाढीचा निर्णय नाही; नूतन अध्यक्ष राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केली भूमिका, मुख्यमंत्र्यांसह दूध विक्रेत्यांशी साधणार संवाद.अद्याप अहवाल छपाईची सुरुवात नाही. अहवालाची छपाई करताना त्यामध्ये यापूर्वीच्या संचालक मंडळासह, प्रशासकीय मंडळ आणि नूतन संचालक मंडळाची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर सभेपुढील विषय अहवालात मांडावे लागणार आहेत. ऐनवेळच्या प्रश्नांची उत्तरेही नूतन संचालक मंडळाला द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीनंतर आता वार्षिक सर्वसाधारण सभेचीही तयारी नूतन संचालकांना करावी लागणार आहे. सभेच्या निमित्ताने त्यांना दूध उत्पादकांना सामोरे जावे लागणार आहे..'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीसाठी झालेला संघर्ष, टीकाटिप्पणी राज्यभर गाजली आहे. नेत्यांमधील वाद चर्चेचे ठरले आहेत. तसेच पहिल्यांदाच पक्षीय पातळीवरील सत्ता स्थापन झाली आहे. निवडणुकीनंतर महिन्यातच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे यावेळीही वार्षिक सर्वसाधारण सभा गाजणार असल्याचे दिसून येते..Hotel Roopali FDA Action : पुण्यातील प्रसिद्ध हॉटेल वैशाली, रूपालीचे परवाने निलंबित; अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन, 'एफडीए'ची मोठी कारवाई.सुनावणीनंतरच सभेची तारीख ठरणारसध्या झालेली अध्यक्ष निवड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशाला अधीन राहून झाली आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला आहे. त्या सुनावणीत अध्यक्ष निवडीबाबत काय निर्णय होतो, यावर पुढील कामकाज अवलंबून आहे. त्यामुळे २५ नोव्हेंबरनंतरच वार्षिक सर्वसाधारण सभेची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.